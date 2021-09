Zoom dévoile son programme de partenariat avec les revendeurs de Zoom Phone BYOC

Zoom Phone Bring Your Own Carrier (BYOC) offre une nouvelle opportunité de revenus aux revendeurs et une flexibilité maximale aux clients

Zoom Phone Provider Exchange connecte les clients directement avec les fournisseurs

Zoom Phone franchit une nouvelle étape avec 2 millions de sièges vendus

SAN JOSÉ, Californie, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM) a annoncé aujourd’hui chez Zoomtopia Partner Connect que ses revendeurs partenaires auront l’opportunité de vendre des licences Zoom Phone Bring Your Own Carrier (BYOC). Ils seront également en mesure de connecter les clients qui utilisent le cloud peering amélioré pour l’accès PSTN à Zoom Phone Provider Exchange, une nouvelle façon de découvrir les fournisseurs et de suivre un voyage en libre-service pour fournir des numéros de téléphone en toute sécurité. Zoom exécute actuellement un programme pilote pour certains revendeurs qui répondent aux exigences de vente de Zoom Phone BYOC et qui prévoit d’accueillir un plus grand nombre de revendeurs d’ici la fin de l’année.

Reposant sur la plateforme intuitive de Zoom, Zoom Phone est un système complet de téléphonie cloud destiné aux entreprises de toutes tailles. Zoom Phone BYOC offre à ses clients professionnels la flexibilité nécessaire pour conserver leurs fournisseurs de services PSTN actuels en redirigeant les circuits vocaux existants vers le cloud Zoom Phone, ou en mettant en œuvre une solution hybride avec des Plans d’appels Zoom. Cette capacité de grande valeur permet aux clients de profiter de tous les avantages de Zoom Phone tout en maintenant leurs contrats avec les prestataires de services existants, leurs numéros de téléphone et leurs tarifs d’appel avec leur opérateur d’enregistrement préféré.

Auparavant, seuls les agents Zoom Master avaient la possibilité de recommander des offres pour Zoom Phone et Zoom Phone BYOC. Désormais,les revendeurs partenaires de Zoom du monde entier qui répondent aux exigences et remplissent les conditions requises seront autorisés à revendre Zoom Phone BYOC.

Les clients de Zoom Phone BYOC qui utilisent un peering de cloud amélioré pour se connecter à PSTN seront également bientôt en mesure d’accéder à Zoom Phone Provider Exchange. Le nouveau Zoom Phone Provider Exchange offre une expérience simplifiée permettant aux clients de Zoom Phone BYOC de sélectionner le fournisseur de leur choix et de fournir des numéros de téléphone directement sur le portail Zoom. En conséquence, les clients de Zoom Phone BYOC auront plus de choix et de flexibilité en termes de fournisseurs et de portée géographique.

« Alors que notre programme de distribution continue d’évoluer, je suis ravie de présenter le programme revendeur pour Zoom Phone BYOC comme une nouvelle opportunité pour nos partenaires revendeurs », a déclaré Laura Padilla, responsable mondial du développement commercial et de la distribution. « Nous avons connu beaucoup de succès dans la vente de Zoom Phone, atteignant deux millions de sièges en seulement 10 trimestres, et je vois beaucoup d’opportunités pour nos revendeurs avec notre programme Zoom Phone BYOC. Zoom Phone BYOC offre aux clients la flexibilité de conserver leur opérateur actuel ou d’utiliser facilement une combinaison pour répondre au mieux à leurs besoins en termes de portée géographique et de service. »

Pour en savoir plus sur le fait de devenir un partenaire de Zoom, veuillez consulter le site https://partner.zoom.us ou contacter partner-success@zoom.us .

À propos de Zoom

Zoom est pour vous. Nous vous aidons à exprimer vos idées, à communiquer avec les autres et à bâtir un avenir limité uniquement par votre imagination. Notre plateforme de communications sans friction est la seule à avoir commencé par la vidéo comme fondement, et nous avons établi la norme en matière d’innovation depuis lors. C’est pourquoi nous sommes un choix intuitif, évolutif et sécurisé aussi bien pour les particuliers que les petites et grandes entreprises. Fondée en 2011, Zoom est cotée en bourse (NASDAQ : ZM) et a son siège social à San José, en Californie. Rendez-vous sur zoom.com et suivez @zoom .