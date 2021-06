Zoom Lança Zoom Phone Appliances, Capacitando a Força de Trabalho Híbrida

Zoom Phone Appliances Fornece uma solução de telefone fixo tudo-em-um para chamadas e reuniões, com soluções de hardware da Poly e Yealink

SAN JOSE, Calif., June 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) anunciou hoje o lançamento do Zoom Phone Appliances, uma nova categoria de hardware otimizado para a força de trabalho híbrida, que abrange desde escritórios em casa até espaços de reunião compartilhados, abordando casos de uso em todos os setores. O Zoom Phone Appliances combina a tecnologia Zoom com hardware da Poly e Yealink para fornecer recursos de vídeo, áudio e tela sensível ao toque em uma solução de telefone fixo tudo-em-um para videoconferências, telefonemas e quadro branco interativo em HD.

“O Zoom continua a demonstrar um ritmo rápido de inovação e capacidade de escala global com sua robusta oferta de telefones na nuvem, o Zoom Phone”, disse Elka Popova, VP de Pesquisa de Trabalho Conectado da Frost & Sullivan. “O Zoom Phone sempre foi uma alternativa disruptiva às soluções de telefone legadas e o novo programa de aparelhos aprimora ainda mais sua proposta de valor, permitindo que as empresas habilitem espaços de trabalho em vídeo com aparelhos criados especificamente para que sejam fáceis de adquirir, implantar e gerenciar.”

“O local de trabalho tradicional está evoluindo e se adaptando, e nosso objetivo é capacitar a força de trabalho para realizar mais, eliminando a divisão entre a voz e o vídeo”, disse Graeme Geddes, Chefe de Zoom Phone e Zoom Rooms da Zoom. “O novo programa Zoom Phone Appliance oferece uma seleção de hardware Zoom Phone criada especificamente pela Poly e Yealink, que simplifica as comunicações, remove o atrito e viabiliza uma potente experiência de comunicação.”

O Zoom Phone Appliances simplifica o licenciamento, instalação, uso e gerenciamento, beneficiando tanto os usuários finais quanto os departamentos de TI. Os destaques adicionais do Zoom Phone Appliances são:

Um telefone fixo completo com potentes recursos Zoom. O Zoom Phone Appliances está sempre ligado e sempre pronto para comunicação e colaboração instantâneas. Para início fácil e rápido de reuniões no momento ou agendadas, chamadas telefônicas, verificação de correio de voz e colaboração virtual com compartilhamento e anotação de conteúdo

O Zoom Phone Appliances está sempre ligado e sempre pronto para comunicação e colaboração instantâneas. Para início fácil e rápido de reuniões no momento ou agendadas, chamadas telefônicas, verificação de correio de voz e colaboração virtual com compartilhamento e anotação de conteúdo Gerenciamento centralizado por meio do Zoom Admin Portal: Gerenciamento simplificado, escalonável e centralizado com provisionamento remoto e atualizações

Gerenciamento simplificado, escalonável e centralizado com provisionamento remoto e atualizações Sem licenciamento adicional necessário: Faça o login em um Zoom Phone Appliance com sua conta Zoom e crie uma experiência de escritório instantânea

Faça o login em um Zoom Phone Appliance com sua conta Zoom e crie uma experiência de escritório instantânea Personalizado para o usuário: Sincronização com o calendário do usuário, status, configurações de reunião e telefone para uma experiência de comunicação unificada de vídeo integrada

Sincronização com o calendário do usuário, status, configurações de reunião e telefone para uma experiência de comunicação unificada de vídeo integrada Integração simplificada com provisionamento Zero-touch: Minimização da necessidade de suporte de TI com uma configuração e experiência do usuário simplificada

Minimização da necessidade de suporte de TI com uma configuração e experiência do usuário simplificada Tecla de toque com quadro branco interativo: Colaboração com colegas com quadro branco interativo que pode ser facilmente exportado e compartilhado

Colaboração com colegas com quadro branco interativo que pode ser facilmente exportado e compartilhado Certificado Zoom : O Zoom Phone Appliances está lançando uma nova categoria de hardware certificada, garantindo que esses dispositivos sejam projetados para uma experiência ideal de Zoom Phone e reuniões. Mais dispositivos serão adicionados a esta categoria ao longo do tempo

Os primeiros Zoom Phone Appliances oferecem soluções inovadoras de dois parceiros de hardware do Zoom — Poly e Yealink — com outras previstas para breve.

Poly CCX 600 Desk Phone e CCX 700 Desk Phone com câmera de vídeo integrada

“Estamos entusiasmados por ser um dos primeiros a integrar uma experiência nativa Zoom na nossa família Poly CCX, como o Zoom Phone Appliances”, disse John Lamarque, Vice-Presidente e Gerente Geral da Voice Collaboration, Poly. “Isso coloca a plataforma Zoom que todos conhecemos e amamos à frente e no centro da tela sensível ao toque do dispositivo, proporcionando uma experiência potente e profunda.”

Yealink VP59 Smart Video Phone

“Estamos muito contentes com o lançamento do novo telefone de vídeo confiável e de ponta VP59, um Zoom Phone Appliance”, disse Alvin Liao, Vice-Presidente de Produtos, da Yealink. “A tela sensível ao toque do telefone de vídeo VP59 será alimentada pela plataforma de comunicação de vídeo do Zoom líder de mercado, fornecendo aos clientes uma interface amigável e uma experiência intuitiva.”

O Zoom Phone Appliances está disponível através do programa Zoom Hardware-as-a-Service , bem como a partir de revendedores Poly e Yealink autorizados. Para mais informação sobre o Zoom Phone Appliances, visite o website Zoom Phone Appliances e leia o nosso blog .

