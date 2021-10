Zoom Nomeado Líder no Gartner® Magic Quadrant™ de 2021 de Comunicações Unificadas como Serviço

SAN JOSE, Calif., Oct. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), anunciou hoje que a empresa analista Gartner nomeou Zoom como Líder do Gartner Magic Quadrant de 2021 em UCaaS. Esta é a segunda vez que o Zoom é nomeado no Gartner Magic Quadrant em UCaaS (2020 foi o primeiro ano em que o Zoom foi reconhecido) e é a segunda vez consecutiva como Líder.

O relatório analisou 14 empresas em UCaaS e nomeou o Zoom como Líder.

“Estamos honrados que o Gartner tenha nomeado Zoom no Gartner Magic Quadrant em UCaaS pelo segundo ano consecutivo”, disse Eric S. Yuan, CEO do Zoom. “O Zoom está empenhado em fornecer tecnologia sem atritos, confiável e segura para capacitar as forças de trabalho modernas e distribuídas, e acreditamos que fomos reconhecidos devido à conveniência e acessibilidade das nossas soluções UCaaS, incluindo Zoom Meetings, Zoom Chat e Zoom Phone. Continuaremos a trabalhar arduamente para atender às demandas de comunicação atuais e emergentes, e proporcionar felicidade a todos os nossos clientes globais.”

Para ler uma cópia gratuita do relatório do Gartner Magic Quadrant de 2021 em UCaaS, visite zoom.us/gartner .

Gartner, Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide, Rafael Benitez, Megan Fernandez, Daniel O’Connell, Christopher Trueman, Pankil Sheth, 18 de outubro de 2021 – Para Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Relatório Mundial

A Gartner e o Magic Quadrant são marcas comerciais registradas da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e são usadas aqui sob permissão. Todos os direitos reservados.

A Gartner não recomenda nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nas suas publicações de pesquisa, e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as classificações ou designações mais altas. As publicações de pesquisa da Gartner consistem na opinião da empresa de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

