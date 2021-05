Zoom Video Communications Divulga Resultados Financeiros do Primeiro Trimestre do Exercício Fiscal de 2022

SAN JOSE, Califórnia, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: A ZM), fornecedora líder de comunicações corporativas por vídeo sem atrito, divulgará os resultados financeiros do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2022 na terça-feira, 1º de junho de 2021, após o fechamento do mercado.

Um webinar em vídeo Zoom ao vivo do evento poderá ser acessado às 14h PT/17h ET no site de relações com investidores da Zoom em https://investors.zoom.us. Um replay estará disponível aproximadamente duas horas após o encerramento do evento ao vivo.

Sobre o Zoom

O Zoom é para você. Ajudamos você a expressar ideias, se conectar a outras pessoas e se preparar para um futuro limitado apenas pela sua imaginação. Nossa plataforma de comunicações sem atrito é a única que teve início com o vídeo como base, e que nos permitiu o padrão da inovação. É por isso que somos uma escolha intuitiva, escalonável e segura para grandes empresas, pequenas empresas e pessoas. Fundada em 2011, a Zoom é negociada publicamente (NASDAQ:ZM) e sediada em San Jose, Califórnia. Visite zoom.com e siga @zoom.

