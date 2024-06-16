₿itopia de Bitget transforme les battements de cœur en art au festival UNTOLD en Roumanie

CLUJ-NAPOCA, Roumanie, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, dévoile ₿itopia: #FeelThe₿eat, une installation numérique interactive à 360° au festival UNTOLD X en Roumanie du 7 au11 août. Cette expérience allie l’ampleur des célèbres scènes élaborées d’UNTOLD à une nouvelle forme d’art interactif mêlant cryptomonnaie, créativité et communauté.

L’installation place en son centre Bunz, la mascotte de Bitget, dans une version géante. Bunz enveloppe le sanctuaire réfléchissant à 360° au cœur de ₿itopia, invitant les visiteurs à entrer dans un espace conjuguant sculpture et expérience. Le jour, il reflète la forêt environnante et la nuit, il devient une toile vivante, animée par un son et une lumière interactifs. Les visiteurs pénètrent dans le cœur de Bunz et activent un capteur biométrique de battements cardiaques qui envoie des impulsions à des fleurs numériques générées par l’intelligence artificielle et évoluant en temps réel. Le résultat est une tapisserie partagée de présence vécue, façonnée par l’imagination, la biologie et la blockchain.

#FeelThe₿eat, devenez l’œuvre d’art.

Autour de la sculpture, le Wall of Dreams (Mur des rêves) attend les messages des visiteurs, écrits à la lumière le jour et révélés la nuit sous un éclairage UV. Des feuillages miroirs et des structures gonflables surréalistes parsèment la clairière, créant un paysage où la technologie amplifie le pouls de la nature au lieu de le remplacer. ₿itopia, c’est moins l’évasion que le retour au rythme, à la résonance et à la liberté de connexion.

« ₿itopia illustre la rencontre entre l’art et la crypto par l’expérience », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation chez Bitget. « Nous souhaitions créer un espace où les visiteurs pourraient se tenir debout, sentir leur rythme créer des visuels et comprendre comment la crypto peut être ressentie. Ce n’est pas seulement visuel, c’est viscéral. »

Les battements de cœur sont transformés en art avec ₿itopia de Bitget à UNTOLD X.

Conçu par RenaiXance, en collaboration avec l’artiste visuel Steven Mark Kübler et les directeurs créatifs Otto Plesner et Miroslava Arangutia, ₿itopia se situe au carrefour du Web3 et de la culture. Cette installation permet aux festivaliers de ressentir le potentiel de la crypto non pas sur des écrans, mais à travers des pas, des pulsations et des moments partagés sous le ciel étoilé. Interrogé sur sa vision, Otto Plesner, cofondateur de RenaiXance, a déclaré : « Nous pensons que l’art est un catalyseur, non seulement de réflexion, mais aussi d’action. Bitopia est un espace qui écoute. Qui se souvient. Qui réagit. »

Cette installation étend le dialogue entre l’art et la crypto au grand public, positionnant la blockchain comme une architecture, mais aussi comme une syntonie. À UNTOLD X, Bitget ne se contente pas de sponsoriser le festival, mais invite le public à entrer dans un univers où la crypto sollicite tous les sens.

Concept et design : RenaiXance (ig : @renaixance.studio)

Design visuel et interactif : Steven Mark Kübler (ig : @perspek.steven)

Direction artistique : Otto Plesner (ig : @ottoplesner) et Miroslava Aragutia (ig : @miroslava.arangutia)

Musique : Louis Jarto (ig : @louisjarto)

Commandé par Bitget

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la principale plateforme d'échange de cryptomonnaies et entreprise Web3 au monde.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à opter pour les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité.

À propos de RenaiXance

L’art comme catalyseur du changement

Chez RenaiXance, l’art n’est pas un divertissement, c’est une évolution.

Fondé par Miroslava Arangutia et Otto Plesner, ce studio se situe à la croisée de la performance, de la technologie et de l’expérience humaine. Sa mission est de créer des environnements transformateurs et émotionnellement intelligents qui remettent en question la perception et redéfinissent le potentiel de l’art au XXIe siècle.

Leur travail s’étend sur plusieurs continents et disciplines, des performances scéniques aux installations bioréactives, en passant par des univers immersifs à grande échelle. L’objectif est toujours le même : connecter. Éveiller. Résonner.

À propos de Steven Perspek

Steven Mark Kübler, également connu sous le nom de Steven Perspek, est un artiste multimédia autrichien connu pour sa fusion élégante de technologie, de biométrie et de design réactif. Son travail consiste souvent à traduire des données humaines en paysages visuels saisissants.

Ses systèmes en temps réel génèrent chaque réponse visuelle en direct. Le parcours de chaque participant à travers Bitopia est ainsi unique et singulier, un reflet temporaire de sa présence au sein de l’écosystème.

