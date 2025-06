Deux équipages argentins complètent le podium avec Erejomovich-Llanos sur la deuxième marche, et Tonconogy-Ruffini sur la troisième

BRESCIA, Italie, 24 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Après 5 jours de course, 1 900 km parcourus et plus de 400 voitures de collection en mouvement sur les routes, c’est à Brescia que la quarante-troisième reconstitution des 1000 Miglia s’est achevée aujourd’hui. Cette édition spéciale a redonné vie au fameux itinéraire en huit des éditions épiques d’avant-guerre tout en unissant symboliquement non seulement le Nord et le Sud, mais aussi l’Est et l’Ouest, de la mer Adriatique jusqu’à la côte tyrrhénienne.

Encore une fois, Andrea Vesco et Fabio Salvinelli en ont été les champions. Et c’est au volant de leur fidèle Alfa Romeo 6C 1750 S qu’ils se sont imposés, malgré le fait que Daniel Andres Erejomovich et Gustavo Llanos ne leur ont pas facilité la tâche à bord de leur 6C 1500 S de 1929, parvenant même à arracher la première place du classement à l’issue de la quatrième journée de course. L’équipage Tonconogy-Ruffini a obtenu la troisième marche du podium grâce à sa 6C 1750 Gs de 1931.

Roland Hotz et Giordano Mozzi ont quant à eux remporté les Ferrari Tribute 1000 Miglia sur une F8 Spider, tandis que c’est au volant d’une Polestar 4 que Mirco Magni et Federico Giavardi ont remporté la septième édition des 1000 Miglia Green.

Une course, un voyage, un rituel collectif. En traversant des villages, des villes d’art, des cols des Apennins ainsi que des places festives, la Flèche Rouge a transformé chaque étape en un instantané de l’Italie. L’itinéraire a suivi les voies sinueuses de la petite Italie, celles qui ne figurent pas toujours dans les brochures touristiques, mais dont la fréquentation offre une parfaite restitution de l’âme du pays dans ce qu’elle a de plus authentique. Partis de Viale Venezia, les équipages ont atteint Ferrare en goûtant la magie nocturne du château d’Este, avant d’atteindre le lendemain la capitale italienne en empruntant les virages du Mugello et les collines du Val d’Orcia. À l’aube, c’est à l’occasion de la troisième étape qu’ils ont fait leurs adieux à Rome en se glissant entre ses palais encore endormis avant de grimper vers Orvieto et Arezzo, pour une arrivée nocturne à Cervia. De là, ils ont procédé à une traversée spectaculaire au cœur de la Versilia, puis leur convoi est passé à l’intérieur de l’Académie navale de Livourne avant de remonter les courbes historiques du col de la Cisa. Le voyage de retour a rendu un véritable hommage à la vallée du Pô en traversant Crémone, Soncino et Franciacorta. Et enfin, ce fut le tour de Brescia d’accueillir les voitures et leurs équipages avec un festival de musique et une ovation digne de la plus belle course du monde. Aujourd’hui, la course est terminée. Mais ce qui en reste – les images, les visages et les émotions – poursuit sa course palpitante.

