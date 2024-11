6 millions d’utilisateurs en quelques jours pour Bitget Wallet Lite, qui devient ainsi le plus grand portefeuille Telegram

VICTORIA, Seychelles, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget Wallet, l’un des principaux portefeuilles Web3 non dépositaires, a lancé Bitget Wallet Lite, un portefeuille multi-chaînes intégré à Telegram, pour donner aux utilisateurs un moyen fluide et sécurisé d’acheter, gérer et transférer des crypto-actifs directement dans l’application de messagerie. Depuis son lancement officiel le 28 octobre dernier, Bitget Wallet Lite a attiré plus de 6 millions d’utilisateurs, devenant ainsi l’un des portefeuilles Web3 de Telegram enregistrant la croissance la plus rapide.

Bitget Wallet Lite prend en charge plus de 100 blockchains, y compris les chaînes Solana, TRON, TON et EVM, et permet d’effectuer des transactions inter-chaînes rapides pour atteindre une gestion rationalisée des actifs. Les utilisateurs peuvent acheter des BTC, ETH, USDT, et des centaines d’autres cryptomonnaies à l’appui de plus de 40 monnaies fiduciaires directement dans le portefeuille. Installé en un clic, à savoir qu’aucune phrase de récupération n’est nécessaire, le portefeuille s’intègre parfaitement aux comptes Telegram des utilisateurs pour leur faciliter l’accès depuis n’importe quel appareil. Les utilisateurs peuvent aisément envoyer et recevoir des cryptomonnaies parmi leurs contacts Telegram, consulter l’historique de leurs transactions et suivre leurs actifs en toute transparence, et interagir avec les DApps directement à partir du portefeuille, ce qui ouvre de nouvelles possibilités en matière d’exploration et de gain au sein de l’écosystème décentralisé.

Bitget Wallet Lite est un portefeuille non dépositaire qui privilégie la sécurité et le contrôle de l’utilisateur, en lui octroyant la pleine propriété de ses actifs. Le portefeuille combine plusieurs couches de cryptage grâce à l’infrastructure de sécurité de Telegram, ce qui permet de garantir qu’aucun tiers ne pourra accéder aux phrases de récupération d’un utilisateur sans autorisation préalable. Cette approche permet de stocker en toute sécurité les phrases mnémoniques dans le cloud, en intégrant les mesures de protection de Telegram à des méthodes de cryptage avancées.

« Notre succès précoce avec Bitget Wallet Lite résulte d’une stratégie globale visant à engager directement les communautés Telegram », indique Alvin Kan, Directeur de l’exploitation de Bitget Wallet. « Grâce à une campagne de récompenses ciblant les premiers utilisateurs sur Telegram, nous avons réussi à susciter, chez eux, un certain empressement pour expérimenter les meilleures opportunités proposées par Bitget Wallet Lite. Les collaborations avec des mini-applications populaires telles que Tomarket nous ont également permis d’élargir notre champ d’action, tandis que notre programme de parrainage est venu stimuler une croissance rapide, axée sur la communauté, en récompensant les utilisateurs qui partagent leur expérience avec d’autres. Conjointement, ces initiatives ont donné une nette impulsion à Bitget Wallet Lite. »

Actuellement dans sa première version, Bitget Wallet Lite prévoit d’intégrer des fonctionnalités telles que l’échange de jetons, l’importation de portefeuilles et des récompenses exclusives, comme des cryptolargages de jetons, des enveloppes rouges ou des boîtes mystères. Bitget Wallet Lite s’est également associé à Morph, un EVM de seconde couche fonctionnant entièrement sans autorisation, marquant ainsi sa première collaboration majeure avec un écosystème. Ce partenariat permet à tous les projets Morph de s’intégrer au portefeuille, et apportent aux développeurs les ressources essentielles au lancement et à l’adaptation au marché de masse.

Au fur et à mesure de l’amélioration des fonctionnalités des DApps multi-chaînes, Bitget Wallet Lite reproduira intégralement l’écosystème de l’application Bitget Wallet, favorisant ainsi la connexion des utilisateurs à des dizaines de milliers de DApps et une intégration parfaite aux mini-applications Telegram grâce au protocole OmniConnect. La version 2.0 du SDK OmniConnect délivre une intégration multi-chaînes sécurisée et intuitive qui permet aux développeurs d’incorporer des portefeuilles dans des mini-applications pour faciliter les transactions cryptées et la génération de nouvelles sources de revenus, et de se concentrer sur l’élaboration d’applications de haute qualité.

À l’appui de plus de 40 millions d’utilisateurs, Bitget Wallet est aujourd’hui le portefeuille Web3 dédié à l’adoption du Web3 le plus téléchargé. Le lancement de Bitget Wallet Lite constitue une étape cruciale vers une couverture complète, permettant à un milliard d’utilisateurs de Telegram de s’engager dans l’écosystème multi-chaînes et facilitant leur transition du Web2 au Web3. Cette année, l’intégration de Bitget Wallet à Telegram et à l’écosystème TON a permis de stimuler une forte croissance et un degré d’innovation majeur, y compris des méthodes de connexion améliorées pour les portefeuilles MPC sans clé via Telegram, l’extension de la technologie MPC au réseau principal TON, et l’introduction de robots de trading Telegram pour les transactions instantanées et le SDK OmniConnect pour des connexions fluides entre les mini-applications Telegram et plus de 500 blockchains.

À l’avenir, Bitget Wallet prévoit de lancer un programme de soutien aux mini-applications Telegram, y compris un fonds pour l’écosystème comprenant une assistance technologique et marketing permettant aux développeurs d’améliorer l’expérience globale de l’utilisateur Web3. Alvin Kan, Directeur de l’exploitation de Bitget Wallet, en témoigne : « Notre objectif est d’intégrer le prochain milliard d’utilisateurs dans le Web3. Bitget Wallet Lite permet de simplifier la gestion des cryptomonnaies dans Telegram et reflète notre engagement en faveur d’une innovation continue venant renforcer la liberté financière pour tous. »

Découvrez Bitget Wallet Lite : https://t.me/BitgetWallet_TGBot

À propos de Bitget Wallet

Bitget Wallet est au cœur du Web3 et réunit des possibilités infinies dans un seul portefeuille non dépositaire. Adopté par plus de 40 millions d’utilisateurs, il délivre des services complets sur la chaîne, y compris la gestion des actifs, les échanges instantanés, les récompenses, le staking, les outils de trading, les données de marché en direct, un navigateur DApp et une place de marché NFT. Conçu pour les débutants comme pour les traders confirmés, il prend en charge les options de portefeuilles mnémoniques MPC et AA. Avec des connexions à plus de 100 blockchains, plus de 20 000 DApps et plus de 500 000 jetons, Bitget Wallet permet des échanges multi-chaînes fluides à travers des centaines de DEX et de ponts inter-chaînes, et intègre un fonds de protection de 300 millions de dollars pour vos actifs numériques.

Découvrez Bitget Wallet Lite pour entamer votre voyage sur le Web3.

Pour en savoir plus, consultez : Twitter | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f13c7ca-002d-4e36-b839-0b11c94fcd0a

Pour les demandes médias, veuillez contacter : media.web3@bitget.com

GlobeNewswire Distribution ID 1001011458