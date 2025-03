Bitget passe à la vitesse supérieure en devenant le sponsor du pilote Flávio Sampaio pour la Porsche Cup Brasil

VICTORIA, Seychelles, 27 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première Bourse de cryptomonnaies au monde, s’apprête à accélérer sa présence dans le monde du sport automobile en tant que sponsor officiel du pilote Flávio Sampaio pour la Porsche Cup Brasil 2025. Ce partenariat, qui débutera en avril 2025 avec la course d’ouverture de la saison, illustre la convergence entre l’évolution actuelle du monde de la finance et celui du sport automobile, particulièrement riche en sensations fortes.

Cette collaboration, qui associe Bitget à l’héritage de précision et de vitesse de Porsche crée un partenariat qui trouve un écho aussi bien auprès des passionnés de cryptomonnaies que des fans de sport automobile. Le sponsoring du pilote Flávio Sampaio pour l’édition 2025 de la Porsche Carrera Cup Brazil s’inscrit parfaitement dans la mission de Bitget consistant à rapprocher les univers du sport et des cryptomonnaies.

Après avoir débuté les 22 et 23 mars au circuit Velo Città de Mogi Guaçu, le championnat se poursuivra jusqu’en novembre, la dernière étape étant prévue les 8 et 9 novembre au circuit d’Interlagos, à São Paulo. Grâce au soutien qu’elle apporte à Flávio, Bitget devient la première Bourse de cryptomonnaies à participer à la compétition et disposera de sa propre voiture dans la plus grande catégorie de Grand Touring d’Amérique latine.

Par le passé, Bitget a également noué un partenariat fructueux de 2022 à 2024 avec la star argentine Lionel Messi, et a précédemment sponsorisé l’équipe féminine de football de la Juventus en Italie. Actuellement, l’entreprise soutient également d’autres projets sportifs majeurs, tels que l’athlète turc Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or en boxe) et İlkin Aydın (athlète de l’équipe nationale de volley-ball).

Flávio Sampaio a commenté ce partenariat en déclarant : « Je suis très enthousiaste à propos de ce partenariat conclu avec Bitget et j’espère contribuer à susciter l’intérêt des fans de sport automobile pour les cryptomonnaies. Le profil des fans de sport présente souvent des similitudes avec celui des investisseurs en cryptomonnaies. Je suis convaincu que nous pouvons créer un lien intéressant entre ces deux univers. »

Flávio Sampaio a débuté sa carrière à l’âge de 12 ans dans des compétitions de karting et a participé jusqu’en 2001 à des championnats majeurs aux niveaux régional et national. En 2007, il a été invité à participer à la catégorie Stock Jr., qui est la catégorie d’entrée du Stock Car. En 2008, il a rejoint ATW Racing en catégorie Stock Light. En 2010, il a été invité à concourir dans la catégorie Mini Cooper Challenge, puis en 2014, il a rejoint la catégorie GT3 Challenge.

Ce partenariat consiste en une Porsche 911 GT3 Cup parée de la livrée noire et cyan emblématique de Bitget qui incarne ainsi l’engagement de la Bourse en matière de vitesse, de fiabilité et de performance. Avec son moteur rugissant de 510 ch, la voiture représente le moteur de trading haute performance de Bitget qui a été spécialement conçu dans le but d’offrir une efficacité et des résultats inégalés.

« Ce partenariat ne se résume pas à la seule vitesse sur piste : il vise à accélérer l’innovation dans le domaine des cryptomonnaies », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Nous constatons que l’esprit sportif de Flavio repose sur des principes identiques à ceux qui animent Bitget, à savoir : stratégie, adaptabilité et exécution de haute performance. Le fait de nous associer à un professionnel du sport automobile dans le cadre d’une série reconnue pour sa précision et sa compétitivité nous permet de toucher un public qui apprécie à la fois le progrès technologique et la prise de risques calculée. »

La Porsche Cup Brasil offre un cadre idéal pour que Bitget puisse s’adresser à un public exigeant, car elle attire les plus grands aficionados de sport automobile et passionnés de sport du Brésil. Parmi les expériences uniques auxquelles les participants auront accès figure l’accès à la Paddock Terrace, où les écrans de chronométrage et les radios de course en temps réel offrent une perspective véritablement immersive de l’action. Les visiteurs VIP de Bitget pourront également rencontrer des pilotes, visiter la voie des stands et participer à des Porsche Experience Rides où ils rouleront aux côtés de pilotes professionnels portant des casques aux couleurs de Bitget.

Avec plus de 40 millions d’utilisateurs, le Brésil enregistre une forte croissance de l’adoption des cryptomonnaies, faisant du pays un marché stratégique pour Bitget. En s’associant au pilote Flávio Sampaio au volant de sa Porsche, Bitget renforce sa présence locale ainsi que sa réputation mondiale de première marque émergente de trading de cryptomonnaies. Grâce à des valeurs communes d’innovation et de performance, ce partenariat démontre la capacité de Bitget à toucher des publics variés allant des traders de cryptomonnaies aux passionnés de sport automobile.

Alors que les moteurs rugissent et que les marchés montent en puissance, Bitget et la Porsche Cup Brasil s’apprêtent à redéfinir l’alliance de la vitesse et de la substance. En alliant enthousiasme et anticipation, ce partenariat propulse l’avenir de la finance et du sport automobile, avec Bitget en pole position.

