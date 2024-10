A Bitget cria parceria com a Cats (CATS) para Reclamação de Airdrops sem gás e admissão à cotação no Launchpool

VICTORIA, Seicheles, Sept. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a plataforma de criptomoeda líder e empresa de Web3, anunciou uma parceria com a Cats (CATS), uma memocoin de tendência do ecossistema TON. Os utilizadores da Bitget podem agora reclamar o airdrop de tokens CATS no Telegram com taxas de gás zero. Estes tokens serão creditados automaticamente nas contas Bitget dos utilizadores antes do início da negociação à vista da CATS no início de outubro. Além disso, a CATS será apresentada no Bitget Launchpool, uma plataforma de cultivo livre, a partir de 30 de outubro de 2024, com uma distribuição total de 19,5 mil milhões de tokens CATS.

Estas iniciativas têm como objetivo aumentar o envolvimento dos utilizadores com a plataforma Cats e oferecer recompensas substanciais aos primeiros utilizadores a adotarem a plataforma e apoiantes.

No início de setembro, a Bitget admitiu a CATS à cotação no seu Pré-mercado, que serve de recurso vital para negociadores e investidores que pretendam trabalhar com tokens promissores antes do seu lançamento no mercado mais alargado. Ao facilitar as oportunidades de negociação antecipadas para tokens como a CATS, a Bitget melhora as opções de negociação para os seus utilizadores, oferecendo uma oportunidade única para capitalizar as tendências do mercado antes de serem do domínio público. A 27 de setembro, a CATS estava a ser negociada a 0,00043 USDT no Pré-mercado da Bitget, com o volume total a ultrapassar os 1,5 milhões USDT.

A CATS é uma memecoin que incorpora o espírito divertido e a cultura da comunidade do Telegram. Semelhante à sua congénere, Dogs ($DOGS), os utilizadores fiéis ao Telegram podem reclamar airdrops de CATS com base em fatores tais como a antiguidade da conta, o estatuto Premium e os níveis de atividade. Até à data, o projeto atraiu mais de 40 milhões de titulares através da sua mini-aplicação do Telegram viral, estabelecendo-se como uma das mais populares memecoins na blockchain TON.

A admissão à cotação da CATS no Bitget Launchpool assinala um marco significativo na expansão do seu alcance e influência no setor dos jogos blockchain. Esta admissão à cotação sublinha o potencial da CATS como um projeto baseado em TON de tendência e reafirma o compromisso da Bitget de apoiar iniciativas com base em TON inovadoras que promovam o futuro dos ecossistemas descentralizados.

Com o início do período de staking, os utilizadores são encorajados a participar ativamente e a aproveitar as recompensas oferecidas através desta oportunidade única. Com a crescente popularidade da CATS e a sua abordagem inovadora aos jogos, espera-se que a admissão à cotação no Bitget Launchpool atraia uma atenção considerável tanto da comunidade dos jogos, como da comunidade de blockchain.

Para obter mais informações sobre a CATS, visite a comunidade ou consulte o Launchpool.

Sobre a Bitget

Constituída em 2018, a Bitget é a plataforma de criptomoedaslíder mundial e empresa de Web3. Com mais de 45 milhões de utilizadores em mais de 150 países e regiões, a plataforma Bitget está empenhada em ajudar os utilizadores a negociarem de forma mais inteligente com a sua pioneira funcionalidade de “copy trading”, bots de IA e outras soluções de negociação. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de classe mundial, que oferece um leque de soluções e funcionalidades de Web3 abrangentes, incluindo a funcionalidade de carteira, swap, Mercado de NFT, navegador DApp e muito mais. A Bitget inspira os indivíduos a adotarem as criptomoedas através de colaborações com parceiros credíveis, incluindo o facto de ser o Parceiro Oficial de Criptomoeda das melhores ligas de futebol profissional do mundo, a LALIGA, nos mercados de Leste, SEA e LATAM e é parceira global dos atletas olímpicos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de Wrestling), Samet Gümüş (medalha de ouro no Boxe) e İlkin Aydın (seleção de voleibol).

Para obter mais informações, visite: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para questões de comunicação social, contacte: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e pode ocorrer volatilidade de preços. Invista apenas aquilo que pode perder. O valor do seu investimento pode ser afetado e é possível que não atinja os seus objetivos financeiros ou que não recupere o seu investimento principal. Deverá sempre procurar aconselhamento financeiro independente e considerar a sua própria experiência e posição financeira. O desempenho passado não é uma medida fiável de desempenho futuro. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas em que possa incorrer. Nada no presente artigo deverá ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Utilização.

Uma fotografia que acompanha o presente anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68ef6b6b-69ef-41cc-b86f-4b31ee2882e4

GlobeNewswire Distribution ID 1000994614