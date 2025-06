VICTORIA, Seychelles, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget Wallet, principal carteira Web3 sem custódia do mundo, fez uma apresentação impactante no Solana APAC Summit 2025, realizado em Da Nang, Vietnã, de 5 a 7 de junho. Como um dos principais patrocinadores da cúpula, a Bitget Wallet usou o evento de três dias para estrear seus mais novos recursos de pagamento, conectar-se com criadores de todo o ecossistema Solana e demonstrar como as ferramentas onchain podem impulsionar casos de uso do mundo real na Ásia e além.

No dia da abertura, a Bitget Wallet anunciou formalmente a integração de pagamentos baseados em QR, que inclui o Solana Pay e os sistemas nacionais de pagamento por QR, para pagamentos contínuos em várias moedas. Essa integração faz jus à nova identidade da Bitget Wallet de “Crypto for Everyone” (Crypto para todos), preenchendo a lacuna entre a blockchain e o comércio cotidiano. A Bitget Wallet também organizou um workshop para desenvolvedores, demonstrando a facilidade de integração dos dApps do Solana na infraestrutura da carteira, incluindo suporte para trocas contínuas, staking e negociação nativa do Solana via Jupiter DEX.

No segundo dia da Cúpula, o gerente de desenvolvimento de negócios da Bitget Wallet, Xavier Ow Yeong, subiu ao palco para discutir como as finanças onchain estão mudando a forma como os usuários gastam, economizam e acessam capital. Naquela noite, a Bitget Wallet foi coanfitriã de um encontro com a Saros, apresentando seu próximo recurso de pagamento VietQR em um ambiente de testes ao vivo. Mais de 150 membros da comunidade participaram do evento, exploraram as novas integrações da Bitget Wallet em primeira mão e receberam mercadorias exclusivas juntamente com uma recompensa de lançamento aéreo ao vivo para os primeiros testadores.

O Solana APAC Summit é um marco significativo no roteiro da Bitget Wallet para transformar as carteiras de criptomoedas de ferramentas de armazenamento em superaplicativos cotidianos. Como parte de uma missão mais ampla para dimensionar a adoção no mundo real, o evento demonstra como a infraestrutura de pagamento incorporada, a liquidez entre cadeias e o design que prioriza o usuário podem desbloquear novos comportamentos de criptografia, seja em mercados emergentes ou em centros globais de desenvolvimento da Web3.

A participação da Bitget Wallet no Solana Summit faz parte de sua iniciativa contínua de expandir o acesso às criptomoedas em toda a Ásia, alinhando parceiros do ecossistema, desenvolvedores e comunidades em torno da próxima onda de ferramentas práticas e onchain.

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é uma carteira de criptografia sem custódia projetada para tornar a criptografia simples e segura para todos. Com mais de 80 milhões de usuários, ela reúne um conjunto completo de serviços de criptografia, incluindo swaps, insights de mercado, staking, recompensas, exploração de DApp e soluções de pagamento. Com suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens, a Bitget Wallet permite a negociação contínua em várias cadeias em centenas de DEXs e pontes entre cadeias. Apoiada por um fundo de proteção ao usuário de mais de US$ 300 milhões, ela garante o mais alto nível de segurança para os ativos dos usuários. Sua visão é Crypto for Everyone (Crypto para todos): tornar a criptografia mais simples, mais segura e parte da vida cotidiana de um bilhão de pessoas.

