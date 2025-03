VICTORIA, Seychelles, March 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a principal bolsa de criptomoedas e empresa de Web3, nomeou Intae Song como diretor de vendas, marcando um momento decisivo em sua trajetória na empresa. Como um dos primeiros funcionários da Bitget, Song teve um papel fundamental na definição da abordagem da bolsa e agora atua como parceiro de negócios na empresa. Sua nomeação como CSO acontece em um momento em que a Bitget é a CEX que mais cresce.

Song ingressou no setor de criptomoedas em 2017 como investidor pessoal, aproveitando sua experiência em investimentos para navegar pelo emergente mercado de ativos digitais. Em 2020, ele ingressou na Bitget em um cargo de vendas, onde sua expertise de mercado e visão estratégica contribuíram para a expansão da empresa. Ao longo dos anos, ele assumiu diversos cargos de liderança, atuando como líder de vendas em 2021, antes de se tornar parceiro de negócios em 2023. Sua nomeação em 2025 representa um novo foco para fortalecer a presença global da Bitget, aprimorar sua vantagem competitiva no mercado de futuros e expandir sua atuação em setores emergentes de trading de criptoativos.

“Ao longo dos anos, Intae exerceu um papel fundamental na definição de nossa estratégia e na condução de nossa expansão. Ele sempre foi a pessoa mais indicada quando se trata de crescimento, e seu trabalho incansável e dedicação à empresa realmente o destacam. Estamos entusiasmados em vê-lo assumir essa nova função como diretor de vendas, e tenho confiança de que ele continuará nos ajudando a expandir e levar a Bitget a novos patamares”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

A prioridade em seu novo cargo é destacar o trading de futuros como uma estratégia de investimento central na Bitget. A bolsa construiu uma sólida reputação nesse segmento, e Song pretende consolidar a empresa ainda mais como a força dominante no setor. Além dos futuros, ele pretende explorar novas oportunidades de crescimento em soluções de trading de nível institucional, ferramentas avançadas de gestão de riscos e experiências de trading inteligentes, feitas sob medida tanto para usuários profissionais quanto para o varejo. Seu foco também incluirá aprofundar a presença da Bitget em mercados globais fundamentais, garantindo que a bolsa permaneça adaptável às mudanças nos cenários regulatórios e às demandas em evolução dos usuários.

“Quando eu entrei na Bitget, ela era uma plataforma em ascensão com imenso potencial. Hoje, a empresa se destaca como uma força importante no setor, com mais de 100 milhões de usuários, e a próxima fase de crescimento exigirá inovação, precisão e um impulso implacável para ultrapassar limites”, disse Intae Song, CSO da Bitget. “O mercado de futuros continua sendo o nosso pilar mais forte, e meu objetivo é torná-lo o líder incontestável. Ao mesmo tempo, há um imenso potencial em expandir nossas ofertas para traders institucionais, otimizar soluções de liquidez e criar um ambiente de trading mais dinâmico. Não se trata apenas de crescimento, mas sim de redefinir o que é possível no trading de criptoativos,” acrescentou.

Com Song à frente de sua estratégia de vendas, a Bitget está prestes a entrar em uma nova fase de expansão, consolidando sua posição como uma das principais empresas no mercado de bolsas de criptomoedas, enquanto se aventura em novas fronteiras no trading de ativos digitais.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de maneira mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outros preços de criptomoedas. A Bitget Wallet, anteriormente conhecida como BitKeep, é uma carteira de criptomoedas multicadeia de padrão internacional, que oferece uma variedade de soluções completa para Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, um mercado de NFTs, um navegador DApp e muito mais.

A Bitget lidera a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a parceira oficial de criptomoedas com a LALIGA, a principal liga de futebol do mundo nos mercados do LESTE e SUDESTE ASIÁTICOS e AMÉRICA LATINA, além de parcerias globais com os atletas turcos de renome Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a adotar as criptomoedas.

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados, nem o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser procurado, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

