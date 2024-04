A Deriv promove Rakshit Choudhary de COO para co-CEO

Rakshit Choudhary foi promovido a co-CEO da Deriv

Rakshit Choudhary foi promovido a co-CEO, juntando-se ao fundador e CEO Jean-Yves Sireau

A Deriv atualiza o seu modelo de liderança enquanto se prepara para celebrar o 25º aniversário

Rakshit Choudhary, co-CEO da Deriv

CYBERJAYA, Malaysia, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Num passo significativo para a empresa de negociação online, prestes a celebrar o seu 25º aniversário, a Deriv anunciou que Rakshit Choudhary foi promovido de Diretor de Operações (COO) a Co-Diretor Executivo (co-CEO). O modelo de co-CEO irá capitalizar sobre as diferentes qualidades e perspetivas diversificadas de ambos os líderes.

A adoção deste modelo de colaboração não se resume apenas a um movimento estratégico para a Deriv . Permite à organização incorporar diversos pontos de vista e trabalho de equipa na tomada de decisões críticas para manter a agilidade do negócio. Esta estrutura de liderança dupla também estabelece um ambiente onde o respeito mútuo e a partilha de responsabilidades são práticas habituais que equilibram a autonomia individual com uma visão coletiva.

Jean-Yves Sireau, Fundador e co-CEO da Deriv, declarou: “Rakshit é um líder excecional que possui um vasto conhecimento sobre as operações da Deriv, portanto, a sua nomeação como co-CEO é um passo natural para nós. É semelhante à sinergia observada quando dois programadores colaboram lado a lado num único computador — resultando numa tomada de decisões mais eficaz e num melhor alinhamento de objetivos.”

“O facto de a Deriv comemorar 25 anos é um momento de reflexão. Ao atualizarmos o nosso modelo de liderança, colocamo-nos numa posição vantajosa para enfrentar a próxima fase do negócio da Deriv, que se concentra na expansão global e numa maior interação com diversos mercados. Esta estratégia de liderança colaborativa contribui para manter a Deriv inovadora e comprometida em oferecer um serviço ao cliente excelente e em estabelecer parcerias sólidas.”

Choudhary concluiu o seu mestrado no Georgia Institute of Technology e ingressou na Deriv em 2009 como Analista Quantitativo. Mais tarde, assumiu o papel de Responsável pelo Desenvolvimento Quantitativo e de Investigação. Avançou na empresa para liderar o Desenvolvimento de Produtos antes de ser promovido a COO em 2018.

Rakshit Choudhary partilhou as suas reflexões sobre o seu novo cargo: “Tive a sorte de fazer parte do incrível crescimento e evolução da Deriv nos últimos 14 anos, sendo testemunha direta da sua missão em tornar a negociação acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. No centro disso está o compromisso contínuo para com a inovação, segurança e acessibilidade. Estou entusiasmado por contribuir para a expansão global dos negócios da Deriv, ao lado de Jean-Yves, enquanto levamos a empresa para outros 25 anos de sucesso.”

A Deriv também adotou o modelo de co-CFO, no qual Jennice Lourdsamy, anteriormente Responsável pelas Contas e Pagamentos, assumiu uma posição de liderança conjunta como co-CFO, ao lado de Louise Wolf, a atual CFO. A mentalidade de co-liderança não termina nos cargos executivos. É praticada em todos os níveis da empresa, em conformidade com os valores fundamentais da empresa de integridade, competência, orientação para o cliente e trabalho de equipa.

A Deriv mantém-se fiel aos seus princípios de liderança de excelência, caracterizados por uma visão clara, abordagens orientadas para resultados, aprendizagem contínua e uma inclinação para a ação. Estes princípios são integrados nas atividades diárias, sendo fundamentais para alcançar a missão da Deriv de tornar as soluções avançadas de negociação acessíveis em todo o mundo.

Sobre a Deriv

Ao longo de 25 anos, a Deriv manteve um compromisso firme de tornar a negociação online acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Com a confiança de mais de 2,5 milhões de traders em todo o mundo, a empresa oferece uma ampla variedade de tipos de negociação e disponibiliza mais de 200 ativos em mercados populares nas suas plataformas de negociação premiadas e intuitivas. Com uma força de trabalho de mais de 1.300 pessoas em todo o mundo, a Deriv tem cultivado um ambiente que celebra conquistas, incentiva o crescimento profissional e promove o desenvolvimento de talentos, o que é refletido na sua acreditação Platinum pela Investors in People.

