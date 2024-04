A EMGA obtém financiamento de US$ 15 milhões para o Banco Improsa na Costa Rica

LONDRES, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), em parceria com o Banco Improsa, anuncia que obteve uma linha de crédito de US$ 15 milhões da Japan International Cooperation Agency (JICA).

Sajeev Chakkalakal, chefe de banco de investimento e diretor administrativo da EMGA, afirmou: “Apesar de um ambiente macroeconômico global complicado, temos o prazer de mais uma vez facilitar a visão contínua do Banco Improsa de apoiar as PMEs na Costa Rica e concluir essa solução de financiamento.”

Ao comentar a transação, Felix Alpizar Lobo, gerente geral do Banco Improsa, disse: “Esse financiamento reitera nosso compromisso de fortalecer o segmento de PMEs na Costa Rica. O Banco Improsa orgulha-se de compartilhar o objetivo da JICA que é contribuir para o crescimento econômico e social dos países em desenvolvimento.”

Jeremy Dobson, diretor administrativo da EMGA, acrescentou: “A sólida gestão e a posição financeira saudável do Banco Improsa foram fatores fundamentais para ajudar a equipe do banco de investimentos da EMGA a garantir esse financiamento, e essa linha de crédito da JICA reforçará ainda mais a capacidade do Banco Improsa de aumentar sua principal carteira de empréstimos para PMEs.”

JICA

A Japan International Cooperation Agency é uma agência governamental que fornece a maior parte da Assistência Oficial ao Desenvolvimento para o governo do Japão. Ela foi criada para ajudar no crescimento econômico e social dos países em desenvolvimento e na promoção da cooperação internacional.

EMERGING MARKETS GLOBAL ADVISORY LLP (EMGA)

A EMGA, com filiais em Londres e Nova York, auxilia instituições financeiras e empresas que buscam novos capitais de dívida ou acionários. A equipe multinacional da EMGA combina décadas da experiência necessária para concluir transações em nome de seus clientes nos mercados emergentes e economias de fronteira do mundo, incluindo a Costa Rica, que continua sendo um mercado importante. Com um histórico comprovado em formação de capital e consultoria estratégica ao longo de diversos ciclos econômicos, a EMGA continua expandindo seu alcance geográfico e sua oferta de serviços, solidificando sua posição no mercado como um dos bancos de investimento de nicho mais proeminentes do setor voltado para mercados emergentes.

BANCO IMPROSA

É um banco comercial com mais de 37 anos de experiência, cujo modelo de negócios relacional e o foco em nichos de mercado são voltados para o fornecimento de soluções e serviços de financiamento para pequenas e médias empresas (PMEs), entre outros. O Banco Improsa foi um dos primeiros bancos privados da Costa Rica a prestar serviços não financeiros a seus clientes e conta com um longo histórico de aconselhamento e apoio a PMEs. O principal fator de sucesso do Banco Improsa é seu compromisso com elevados padrões de atendimento ágil e flexível, o que, aliado à oferta de soluções financeiras personalizadas, lhe conferiu uma sólida posição nesses segmentos.

O Banco Improsa é uma empresa subsidiária do Grupo Financiero Improsa (GFI).

Informações de contato

info@ emergingmarketsglobaladvisory. com

