O antigo presidente da BlackRock, o antigo diretor executivo da NHSX e o antigo diretor do GCHQ trazem consigo uma vasta experiência nos setores financeiro, da saúde e da segurança nacional

LONDRES, Sept. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Quantexa, líder global em soluções de Inteligência de decisão (DI) para os setores público e privado, anunciou hoje que nomeou três personalidades do setor para o seu Conselho Consultivo. Estas contratações incluem Ralph Schlosstein , antigo diretor executivo da Evercore e antigo presidente da BlackRock, Matthew Gould , antigo diretor executivo da NHSX, e Sir Jeremy Fleming , antigo diretor do GCHQ. Estes líderes de renome trazem para a Quantexa uma vasta experiência em finanças, cuidados de saúde e segurança nacional.

A expansão do Conselho Consultivo da Quantexa ocorre num momento crucial para a organização, após a conclusão de uma ronda de financiamento da Série E de 129 milhões de dólares, liderada pelo GIC, em que a Quantexa se juntou a um grupo de elite de empresas tecnológicas do Reino Unido que alcançaram o estatuto de unicórnio. Foi também anunciado este ano que a Quantexa irá investir mais de 155 milhões de dólares na indústria global de IA durante os próximos três anos para ajudar os clientes a avançar na utilização da IA para proteger, otimizar e expandir as suas organizações. Até 2027, o investimento global total da Quantexa em IA atingirá mais de 250 milhões de dólares.

Ralph Schlosstein, antigo Diretor Executivo da Evercore e antigo Presidente da BlackRock, traz décadas de experiência em banca de investimento para o Conselho Consultivo da Quantexa. A sua carreira de sucesso inclui o desempenho de um papel estratégico ao ajudar a maior empresa de gestão de ativos do mundo a tornar-se pública. A perspicácia financeira de Ralph desempenhará um papel fundamental na definição das iniciativas estratégicas da empresa.

Matthew Gould, ex-diretor executivo da NHSX, junta-se ao Conselho Consultivo da Quantexa, depois de ter sido embaixador britânico em Israel entre 2010 e 2015, onde Gould ajudou a lançar o UK-Israel Technologies Hub – uma iniciativa gerida em Telavive para criar parcerias tecnológicas entre empresas britânicas e israelitas. Mais recentemente, Matthew aproveitou a sua vasta experiência em cuidados de saúde para desempenhar um papel fundamental no aconselhamento ao NHS sobre iniciativas durante a pandemia de Covid-19. Na NHSX, Gould foi responsável por aproveitar o poder dos dados e da tecnologia para melhorar a prestação de cuidados de saúde. Os conhecimentos profundos de Matthew ajudarão a Quantexa a identificar as economias e os setores que merecem uma atenção estratégica e a tomar decisões sobre a estratégia comercial.

Sir Jeremy Fleming, antigo diretor do GCHQ e antigo diretor-adjunto do MI5, junta-se ao Conselho Consultivo com mais de 30 anos de experiência em serviços secretos e tecnologia. A sua vasta experiência inclui o desenvolvimento do National Cyber Security Centre, onde se esforçou por tornar o Reino Unido o local mais seguro para viver e fazer negócios online. Apaixonado por tornar mais transparente a utilização da tecnologia na administração pública, Sir Fleming reforçará as capacidades da Quantexa para fazer face às ameaças e oportunidades emergentes.

“Temos o prazer de acolher Ralph Schlosstein, Matthew Gould e Sir Jeremy Fleming no nosso Conselho Consultivo”. afirmou Vishal Marria, Diretor Executivo da Quantexa. “O seu conhecimento técnico coletivo em finanças, saúde e segurança nacional será fundamental para continuarmos a desenvolver soluções de inteligência de decisão inovadoras que atendam às necessidades em evolução do mercado.”

“A tecnologia ativada por IA da Quantexa permite que os seus clientes protejam, otimizem e desenvolvam as suas organizações com eficiência e transparência” afirmou Ralph Schlosstein, antigo diretor executivo da Evercore e antigo presidente da BlackRock. “Acredito que a Quantexa está bem posicionada para aproveitar as oportunidades que se avizinham e aumentar a sua quota na categoria emergente de Inteligência de Decisão. Estou ansioso por apoiar a equipa executiva no seu trabalho de aceleração da sua estratégia de crescimento orgânico e inorgânico.”

“É uma altura muito interessante para eu me juntar ao Conselho Consultivo da Quantexa, nesta fase crítica de crescimento da empresa”,disse Matthew Gould. “A abordagem inovadora da Quantexa para ajudar os clientes dos setores público e privado a fazer dos dados a sua utilidade mais valiosa está a revolucionar a tomada de decisões em vários setores. Estou ansioso por trabalhar com a talentosa equipa da Quantexa para interligar dados e obter melhores resultados para as organizações.”

Sir Jeremy Fleming, antigo diretor do GCHQ, comentou “Estou entusiasmado por fazer parte de uma empresa na vanguarda da inovação da IA. Estou ansioso por combinar a minha experiência com as impressionantes capacidades da Quantexa, que continuarão a moldar a forma como os seus clientes utilizam os dados para proteger as empresas e os cidadãos.”

Com a ajuda do seu Conselho Consultivo, a Quantexa continua dedicada em capacitar as organizações a tomarem decisões operacionais fiáveis através de soluções inovadoras de Inteligência de Decisão. Para mais informações sobre a equipa de liderança da Quantexa, clique aqui .

