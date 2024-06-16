DUNE PIII Announcement Image

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Abu Dhabi voltará a ser o local de filmagem principal do próximo capítulo da adaptação cinematográfica de Denis Villeneuve da clássica saga de ficção científica de Frank Herbert, Duna.

A Legendary Entertainment confirmou hoje que a produção do aguardado terceiro filme retornará ao fascinante deserto de Liwa, em Abu Dhabi, com suas imponentes dunas de areia cinematográficas e seu vasto horizonte dourado, para capturar mais uma vez a essência do planeta mítico de Arrakis. O filme dará continuidade à arrebatadora saga de Paul Atreides e ao complexo legado dessa regra empírica.

As filmagens na cidade do deserto começarão ainda este ano, com a Creative Media Authority Abu Dhabi e a Abu Dhabi Film Commission prestando suporte logístico essencial, e a Image Nation atuando como parceira de produção.

Continuação da franquia vencedora do Oscar® da Legendary Pictures e da Warner Bros. Pictures, o filme se beneficiará do reembolso em dinheiro oferecido pela Abu Dhabi Film Commission.

Abu Dhabi serviu de cenário para mais de 180 grandes produções cinematográficas e televisivas com a introdução do reembolso em dinheiro, incluindo F1® O Filme, Missão: Impossível, Star Wars, Velozes e Furiosos, Sonic: O Filme e Esquadrão 6 e War Machine da Netflix — um reflexo dos diversos locais, do conjunto de talentos e dos incentivos para a produção cinematográfica do Emirado.

Sobre a Creative Media Authority de Abu Dhabi

A missão da Creative Media Authority (CMA) é defender a criação de conteúdo em Abu Dhabi, capacitando criadores de conteúdo por meio de orientação estratégica, desenvolvimento de talentos, suporte financeiro e um ambiente regulatório de nível internacional.

A CMA foi lançada com a missão de garantir que o ecossistema certo esteja presente para que os criadores de conteúdo prosperem.

Entre as responsabilidades da Autoridade estão a supervisão de organizações e iniciativas estratégicas nos setores criativos de Abu Dhabi, incluindo a Image Nation Abu Dhabi e a Abu Dhabi Film Commission, bem como iniciativas de treinamento e desenvolvimento, como o laboratório criativo e o Arab Film Studio.

https://www.cma.gov.ae/

Sobre a Abu Dhabi Film Commission

Fundada em 2009, a Abu Dhabi Film Commission (ADFC) desempenha um papel fundamental na concretização da visão de Abu Dhabi de se tornar um destino global líder para os setores criativos e de mídia. O ADFC apoia e acelera o desenvolvimento da indústria cinematográfica e televisiva de Abu Dhabi, promovendo o Emirado como um destino de produção de classe mundial e atraindo produções locais, regionais e internacionais.

Para obter mais informações, acesse www.film.gov.ae

Sobre a Image Nation Abu Dhabi

A Image Nation Abu Dhabi é um dos principais estúdios cinematográficos do Oriente Médio, com a missão de liberar o potencial do talento criativo da região e levar sua vibrante narrativa ao mundo.

A empresa construiu sua reputação rompendo barreiras e liberando a imaginação por meio de conteúdo que engloba desde filmes e programas de TV premiados a documentários e séries sem roteiro, produzidos em parceria com uma rede global de criadores de conteúdo, distribuidores e canais. Ao catalisar ideias, talentos e empreendedorismo, o estúdio promove o diálogo e constrói relacionamentos que ajudam a superar diferenças culturais.

As produções da Image Nation foram exibidas em festivais de cinema por todo o mundo e receberam as maiores honrarias da indústria cinematográfica e televisiva, incluindo o Oscar, o BAFTA e o Emmy.

Ao cumprir sua missão, a Image Nation também desempenha um papel importante na concretização da visão de Abu Dhabi de moldar uma economia competitiva, sustentável e globalmente aberta, conferindo ao Emirado o status de polo regional de criação de conteúdo.

Sobre a Legendary Entertainment

A Legendary Entertainment é uma empresa líder em mídia com divisões de cinema (Legendary Pictures), televisão e mídia digital (Legendary Television and Digital Media) e quadrinhos (Legendary Comics), dedicada a possuir, produzir e distribuir conteúdo para públicos do mundo todo. A Legendary construiu uma biblioteca de propriedades de mídia de destaque e se estabeleceu como uma marca confiável que sempre oferece entretenimento comercial de alta qualidade, incluindo algumas das propriedades intelectuais mais populares do mundo. No total, as produções associadas à Legendary Pictures arrecadaram quase US$ 21 bilhões em bilheteria no mundo todo. Para saber mais, acesse: www.legendary.com

