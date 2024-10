A tecnologia supera os limites dos pagamentos on-line em 2024: MDC examina pagamentos por verificação biométrica

WATERFORD, Irlanda, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Um novo fenômeno em 2024 está levando os pagamentos digitais a um novo patamar – a verificação biométrica facial e de impressões digitais. A Minimum Deposit Casinos (MDC) – uma divisão do OneTwenty Group – decidiu analisar essa tecnologia em setembro de 2024 e constatou que ela estava mudando a forma como as pessoas fazem pagamentos, especialmente em cassinos on-line regulamentados.

“Não há dúvida de que estamos diante de uma experiência de última geração. Com um simples olhar ou toque, os jogadores podem confirmar facilmente sua identidade ao fazer depósitos e saques. Isso aumenta a conveniência para os jogadores, eliminando etapas complicadas e longos períodos de espera – verdadeiramente expandindo os limites do que é possível”, disse Miranda Raaff, diretora de informações sobre iGaming da MDC.

“Percebemos uma mudança na forma como os jogadores preferem fazer depósitos de valores baixos, como US$ 1. Com a crescente demanda por transações mais rápidas e seguras em todo o mundo, os pagamentos com utilização de biometria se tornaram um divisor de águas, eliminando a necessidade de senhas e PINs e estabelecendo um novo padrão no mercado global de cassinos on-line. E isso não poderia ter vindo em um momento mais oportuno, com a proximidade do Halloween (31 de outubro de 2024).”

Embora a velocidade e a conveniência sejam fatores essenciais, a segurança dos pagamentos digitais não pode ser negligenciada. O ecossistema é construído com base em mecanismos de ponta que garantem que as informações financeiras sejam protegidas pelos mais altos padrões de segurança. Métodos avançados de criptografia militar, autenticação multifatorial e tecnologia blockchain garantem que as transações não sejam apenas rápidas, mas que também estejam protegidas contra possíveis ameaças cibernéticas.

“A tecnologia que alimenta essa solução de pagamento é extraordinária. Em especial, o blockchain acrescenta uma camada extra de proteção que praticamente impossibilita que as transações sejam alteradas ou adulteradas. Agora, os jogadores podem fazer transações seguras em questão de segundos sem precisar memorizar senhas. É o futuro dos pagamentos digitais que está acontecendo diante de nossos olhos”, disse Raaff.

À medida que o ecossistema de pagamento digital continua a evoluir, a MDC destacou que os cassinos on-line regulamentados estão aderindo a essa forma de pagamento de forma receptiva.

Sobre a MDC

A MDC, uma divisão do OneTwenty Group, é um portal global de recursos de iGaming que analisa e recomenda aos jogadores os cassinos on-line mais confiáveis e regulamentados. A MDC analisa todos os aspectos dos cassinos on-line, desde a verificação dos detalhes da licença de jogo até a segurança, as ferramentas de jogo responsável e as práticas de jogo justo, antes de recomendá-los aos jogadores.

E-mail de contato: miranda@onetwentygroup.com

