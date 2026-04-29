Le fondateur Alander Pulliam plaide pour une prise en charge globale des athlètes

BIRMINGHAM, Alabama, 28 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Dans une initiative novatrice en matière de bien-être des joueurs, A&A Sports Group LLC, dirigée par son fondateur Alander Pulliam, a dévoilé de nouvelles mesures visant à sécuriser l’avenir des athlètes, tant sur le terrain qu’en dehors.

A&A Sports Group LLC est fière d’annoncer une avancée majeure dans la redéfinition de la prise en charge des athlètes en proposant à tous les sportifs qu’elle accompagne des comptes distincts d’assurance et de retraite. Cette initiative reflète l’engagement de l’entreprise à garantir aux joueurs des dispositifs de soutien essentiels et marque un tournant significatif dans la manière dont les athlètes sont encadrés au sein de l’industrie. Alander Pulliam, dans son engagement constant en faveur d’un meilleur accompagnement des joueurs, a souligné l’importance de permettre aux athlètes de construire un avenir durable, aussi bien pendant leur carrière active qu’après leur retraite. Dans le cadre de ce programme, les joueurs de la NFL bénéficieront d’avantages spécifiques adaptés à leurs besoins tout en participant aux initiatives de l’entreprise. « Prenez soin de ceux qui prennent soin de vous », a déclaré Alander Pulliam. Ses propos illustrent l’esprit de cet engagement : une vision dans laquelle chaque athlète se sent valorisé et soutenu au-delà de ses performances sur le terrain. En complément de ces avantages, A&A Sports Group LLC a mis en place des changements transformateurs visant à élever les normes du bien-être des joueurs dans l’ensemble du secteur. L’organisation travaille en étroite collaboration avec des professionnels de la finance et des défenseurs des droits des joueurs afin de s’assurer que chaque compte et chaque dispositif servent au mieux les intérêts des athlètes, leur offrant ainsi une tranquillité d’esprit durable.

L’initiative d’A&A Sports Group LLC constitue un véritable signal de progrès, établissant une nouvelle référence en matière de soutien et de prise en charge des athlètes dans l’industrie sportive actuelle.

Pour plus d’informations sur les nouvelles initiatives destinées aux joueurs d’A&A Sports Group LLC ou pour en savoir davantage sur son engagement en faveur du bien-être des athlètes, rendez-vous sur www.aasportsgroup.com ou contactez directement leur équipe.

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