SYDNEY, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A AI-Media (ASX: AIM), líder global em soluções de linguagem baseadas em IA, está para causar um grande impacto em toda a Ásia em maio, com sua participação em dois eventos líderes do setor: KOBA 2025 em Seul, Coreia, e Broadcast Asia 2025, parte da Asia Tech x Singapore.

“A Ásia é um mercado de crescimento vital para a AI-Media”, disse Tony Abrahams, Diretor Executivo da AI-Media. “Estamos empolgados em apresentar nossas mais recentes inovações, incluindo LEXI Voice, no KOBA e no Broadcast Asia, e demonstrar como nossas soluções estão tornando a acessibilidade e o envolvimento multilíngue globais uma realidade para emissoras, produtores de eventos e empresas.”

Capacitação de Emissoras e Criadores de Conteúdo em Toda a Ásia

No KOBA 2025, a AI-Media unirá forças com seu parceiro coreano, a BS Systems, para demonstrar seus mais recentes avanços em legendas de IA e tecnologia de tradução multilíngue. Os participantes podem visitar o estande da BS Solutions [Estande # D326] para ver demonstrações ao vivo das tecnologias de legendagem LEXI, tradução em tempo real e codificadores líderes mundiais da AI-Media, criadas para uma integração perfeita de transmissão e streaming.

A AI-Media tem muito orgulho de ter sido nomeada no Broadcast Asia 2025, a Parceira Oficial de Legendas para todo o programa da conferência Asia Tech x Singapore. A tecnologia da AI-Media fornecerá legendas ao vivo para todas as principais etapas da conferência, garantindo que cada sessão seja totalmente acessível e inclusiva para o público global.

Demonstrações ao Vivo das Inovações da AI-Media

Nos eventos KOBA e Broadcast Asia, os visitantes terão a oportunidade de ver:

LEXI Voice – Tradução de voz ao vivo baseada em IA que transforma legendas em áudio com som natural em vários idiomas.

LEXI – A solução de legendagem ao vivo com IA líder mundial que oferece precisão e escalabilidade incomparáveis.

LEXI Translate – Legendas em tempo real para aprimorada acessibilidade global.

Alta e Encoder Pro – Codificadores SDI e IP líderes do setor para legendas perfeitas e integração de tradução.

LEXI Voice: O Futuro da Entrega Multilíngue ao Vivo Agora

Após o sucesso do seu lançamento no NAB Show 2025, o LEXI Voice agora está disponível e pronto para transformar a forma como as emissoras e os produtores de eventos se envolvem com diversos públicos. O LEXI Voice usa IA de ponta para fornecer faixas de voz em idiomas alternativos em tempo real – sem a necessidade de interpretação humana cara ou hardware adicional. Oferecendo tradução de mais de 100 idiomas com latência ultrabaixa e vozes de IA personalizáveis, o LEXI Voice está revelando novos mercados, impulsionando o engajamento global e reduzindo os custos da tradução ao vivo em até 90%.

“Para muitos clientes, este é o momento em que a entrega multilíngue finalmente se torna comercialmente viável”, disse Abrahams. “O LEXI Voice oferece exatamente o que a indústria precisa: escala, simplicidade e acessibilidade, sem sacrificar a qualidade da transmissão.”

Visite-nos em:

KOBA 2025: 20 – 23 de maio de 2025 | Coexposição com a BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seul | Estande #D326

20 – 23 de maio de 2025 | Coexposição com a BS Systems | COEX Convention & Exhibition Center, Seul | Estande #D326 Broadcast Asia 2025: Asia Tech x Singapore 27-29 de maio de 2025 | Singapore Expo | Estande #5I3-8. Marque uma reunião HERE

Saiba mais sobre as soluções inovadoras da AI-Media no site da AI-Media.

Mantenha-se ligado e siga-nos no LinkedIn para atualizações dos eventos KOBA e Broadcast Asia!

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media (ASX: AIM) é líder global em soluções de tradução de voz ao vivo, legendagem e acessibilidade de idiomas baseadas em IA.

A mais recente inovação da AI-Media, o LEXI Voice, transforma a forma como o público global se envolve com o conteúdo ao vivo – fornecendo traduções de voz multilíngues em tempo real, baseadas na precisão líder do setor das suas legendas LEXI. Projetado para emissoras, empresas e produtores de eventos, o LEXI Voice abre novos fluxos de receita e alcance do público, tornando o conteúdo ao vivo instantaneamente acessível em vários idiomas.

Utilizado em mais de 25 países, o ecossistema completo da AI-Media – incluindo LEXI iCap, Alta, Encoder Pro e o LEXI Toolkit – oferece automação, precisão e escalabilidade incomparáveis. Com um histórico comprovado de substituição de fluxos de trabalho humanos legados, a AI-Media capacita as principais organizações do mundo a oferecer experiências acessíveis e inclusivas em escala.

Contato com a Mídia:

Fiona Habben

Dirigente de Marketing Global

[email protected]



Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63aa1cbe-dd18-4ef4-bfa8-e4e97f64605e

GlobeNewswire Distribution ID 9453056