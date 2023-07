Ai-Media Lança LEXI Viewer: Revolução de Eventos ao Vivo com Solução de Legendagem de Ponta

BROOKLYN, N.Y., July 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Ai-Media , líder da indústria de legendagem, transcrição e tradução ao vivo com base em tecnologia, tem o prazer de lançar o revolucionário LEXI Viewer . Esta solução inovadora revoluciona a forma como os organizadores de eventos cativam o público. Diga adeus às restrições das abordagens tradicionais e prepare-se para abraçar uma nova era de envolvimento inigualável em eventos.

No cenário dinâmico dos eventos de hoje, a criação de uma experiência excepcional para todos os participantes é fundamental. O LEXI Viewer é uma solução econômica e fácil de usar para o aprimoramento da inclusão, atendendo a diversos tipos de público. Com a perfeita integração com a nossa solução de legendagem automática LEXI , podemos oferecer uma legendagem de qualidade inigualável. Os usuários podem clicar facilmente nas legendas e assumir o controle total do LEXI na tela LCD do painel frontal ou em um controle remoto sem fio. Essa funcionalidade inteligente garante uma experiência cativante e dinâmica tanto para os organizadores do evento quanto para os participantes.

“Nos dedicamos a aprimorar a experiência do evento ao vivo para todos os participantes e, como pioneiros do setor, temos muito orgulho em lançar a solução inovadora LEXI Viewer”, diz James Ward, diretor de vendas da Ai-Media. “Com a nova e empolgante funcionalidade clique para legendar, juntamente com a tecnologia de ponta e a nossa potente solução de legendas com base em IA, estamos revolucionando a inclusão e elevando o engajamento de diversos públicos.”

O LEXI Viewer possui uma variedade de modos de exibição criados para atender a diversos estilos de apresentação e requisitos de marca, garantindo a visibilidade ideal do conteúdo da apresentação e, ao mesmo tempo, legendas nítidas:

Modo de Tela Cheia: As legendas são exibidas em toda a tela, oferecendo o máximo de acessibilidade para um grande público. Várias opções de espaçamento entre linhas e tamanho de texto estão disponíveis, atendendo às preferências individuais.

Modo de Imagem de Fundo: Os usuários podem sobrepor quatro linhas de legendas em uma imagem de fundo personalizada, com uma configuração completa da aparência da legenda, incluindo fonte, tamanho do texto, posicionamento e cor. Isso permite que os organizadores do evento mantenham sua marca enquanto priorizam a inclusão.

Modo Decodificador de Legenda: As legendas podem ser exibidas no vídeo de entrada para imitar o comportamento de um decodificador de legendas do consumidor, oferecendo opções de personalização para a cor da fonte e do texto.

Modo Scaler: Os usuários podem manter a visibilidade total do conteúdo da apresentação reduzindo o vídeo de entrada em 20% e exibindo duas linhas de legendas acima ou abaixo do vídeo.

Além disso, os organizadores do evento podem aumentar a segurança das legendas e manter um maior controle dos dados, emparelhando o LEXI Viewer com o LEXI Local . Esta solução potente fornece legendas LEXI automáticas no local, eliminando as questões relacionadas à nuvem e garantindo total privacidade dos dados.

“Entendemos a importância da segurança e da privacidade dos dados, e nossa solução LEXI Local aborda essas preocupações, fornecendo aos organizadores do evento um controle aprimorado dos seus dados valiosos”, acrescentou James Ward. “O LEXI Viewer e o LEXI Local são soluções de acessibilidade abrangentes que vão além das expectativas.”

Para explorar o futuro dos eventos ao vivo, contate sales@ai-media.tv para mais informação ou para solicitar uma demonstração personalizada.

Sobre a Ai-Media

Fundada na Austrália em 2003, a empresa de tecnologia Ai-Media é líder global de soluções de legendagem, transcrição e tradução ao vivo e gravadas. A empresa ajuda as principais emissoras, empresas e agências governamentais do mundo a garantir alta precisão, segurança e custo-benefício por meio da sua solução de legendagem automática LEXI com tecnologia de IA. As legendas LEXI são entregues a milhões de telas em todo o mundo através da gama de codificadores de legendas da Ai-Media e sua iCap Cloud Network – a maior e mais segura rede de entrega de legendas do mundo. A Ai-Media entrega mais de 8 milhões de minutos de mídia ao vivo e gravada mensalmente em todo o mundo. A Ai-Media é negociada na Bolsa de Valores da Austrália (ASX: AIM). Para mais informação, visite Ai-Media.tv .

Contato com a Mídia: Fiona Habben Gerente Sênior de Marketing – Global Fiona.habben@ai-media.tv +61 (411) 727 592

