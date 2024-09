Akur8 lève 120 millions de dollars en série C pour accélérer la croissance de sa plateforme actuarielle nouvelle génération

PARIS et LONDRES et NEW YORK, 16 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Akur8, la plateforme de tarification assurantielle et de reserving basée sur le machine learning, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait obtenu un financement de 120 millions de dollars en série C, ce qui porte son investissement total à 180 millions de dollars. Ce dernier tour de table a été mené par One Peak, une société d’investissement de premier plan qui investit dans des entreprises technologiques en phase d’expansion, avec la participation de Partners Group, l’une des plus grandes sociétés du secteur des marchés privés mondiaux, et l’investisseur historique Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE). Cette nouvelle levée de fonds renforcera considérablement la capacité d’Akur8 à élargir son portefeuille de produits et à alimenter sa croissance sur les principaux marchés mondiaux.

Spécialement développée pour les assureurs, Akur8 révolutionne depuis 2019 la tarification de l’assurance non-vie avec une Intelligence Artificielle (IA) transparente. Sa plateforme, entièrement intégrée et basée sur le cloud, apporte aux assureurs une rapidité sans précédent au cours du processus de tarification, permettant d’influencer directement les résultats financiers et d’améliorer l’évaluation des risques. Avec la récente acquisition de la plateforme de reserving Arius ( lire le communiqué ), Akur8 élargit encore son portefeuille de produits et sa base de clients, amplifiant ainsi la valeur offerte aux compagnies d’assurance dans le monde entier.

Le nouveau financement sera utilisé pour :

Alimenter l’innovation en matière de produits : Akur8 investira en R&D afin d’enrichir sa plateforme de tarification assurantielle de deux nouveaux modules :

(1) Optim , qui permet aux assureurs de déterminer la stratégie de tarification optimale pour atteindre leurs objectifs commerciaux, et

(2) Deploy , le nouveau moteur de tarification d’Akur8, qui permet aux équipes de tarification de mettre leurs tarifs en production de manière transparente.

: En entrant dans le secteur du reserving, Akur8 ciblera stratégiquement de nouveaux segments de marché et comblera le fossé entre le reserving et la tarification. Grâce à son expertise en matière de SaaS et d’IA, Akur8 accélérera le développement du produit de la . Accélérer l’expansion mondiale : Outre la R&D, ce financement jouera un rôle déterminant dans l’expansion stratégique d’Akur8 sur les principaux marchés de croissance, en particulier en Amérique du Nord. En renforçant sa position dans cette région, Akur8 pénétrera de nouveaux segments de clientèle et adaptera ses offres pour répondre aux demandes uniques de ces marchés.

« Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec nos nouveaux investisseurs One Peak et Partners Group, deux sociétés d’investissement de premier plan qui partagent notre vision de l’innovation et de l’excellence. Avec leur soutien, nous sommes prêts à accélérer nos efforts de développement de nos produits et à rester à la pointe des tendances du secteur afin d’offrir une plateforme actuarielle intégrée et inégalée aux assureurs du monde entier », a déclaré Samuel Falmagne, CEO et cofondateur d’Akur8.

Brune de Linares, Chief Client Officer et cofondatrice d’Akur8, a ajouté : « Cette dernière levée de fonds nous permettra de mieux répondre aux besoins en constante évolution de nos clients, d’améliorer leur efficacité opérationnelle et de les équiper avec des outils innovants pour réussir dans environnement de plus en plus concurrentiel. Nous sommes ravis des opportunités de croissance et des avancées que cet investissement va débloquer pour la poursuite de notre succès. »

Humbert de Liedekerke Beaufort, cofondateur et Managing Partner de One Peak, a déclaré : « Akur8 offre une plateforme actuarielle tout-en-un basée sur le cloud qui est vraiment unique et exploite des algorithmes d’apprentissage automatique exclusifs pour injecter de la vitesse et de la précision dans le processus de tarification assurantielle, tout en garantissant une transparence, une auditabilité et un contrôle sur les modèles créés. Nous avons été particulièrement impressionnés par l’interface user-friendly d’Akur8, sa simplicité de déploiement et sa réputation parmi les principaux assureurs mondiaux pour son service client exceptionnel. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec l’équipe dirigeante très expérimentée d’Akur8, alors qu’ils tracent le prochain chapitre de l’expansion mondiale de l’entreprise, de son leadership sur le marché et de son parcours en matière d’innovation. »

Pierre Curis, Private Equity Technology, chez Partners Group, commente : « Akur8 a développé une plateforme de tarification différenciée de nouvelle génération qui bénéficie de la volonté croissante de sophistication des assureurs et de l’adoption croissante des nouvelles technologies. Nous sommes ravis de soutenir une équipe de direction ambitieuse, engagée dans l’innovation et la satisfaction des clients, alors qu’elle s’apprête à entamer une nouvelle phase de croissance passionnante. »

Walter Billet Avocats a été le conseiller juridique d’Akur8 dans cette transaction et conseille la société depuis sa création. Perella Weinberg Partners a été le conseiller financier d’Akur8 dans cette transaction.

A propos d’Akur8

Akur8 transforme le secteur de l’assurance non-vie grâce à ses solutions innovantes de tarification et de provisionnement.

Notre plateforme de tarification et de provisionnement de nouvelle génération associe une technologie de pointe à l’excellence actuarielle pour générer de la valeur commerciale, en apportant rapidité, performance, transparence et fiabilité aux assureurs de toutes tailles.

Akur8 compte plus de 250 clients dans plus de 40 pays, dont AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine et MS&AD. Plus de 3 000 actuaires utilisent Akur8 quotidiennement pour construire leurs modèles de tarification et leurs projections de provisionnement dans toutes les branches d’activité.

A propos de One Peak

One Peak est une société d’investissement spécialisée dans la croissance, avec 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, qui investit dans des entreprises technologiques en phase d’expansion. One Peak apporte un financement de croissance, une expertise opérationnelle et ouvre l’accès à son vaste réseau à des entrepreneurs exceptionnels, dans le but d’aider à transformer des entreprises innovantes et à croissance rapide en leaders durables qui définissent leur catégorie. En plus d ‘Akur8, One Peak a investi dans Ardoq, Coro, Cymulate, Deepki, Docplanner, Keepit, Lucca, Neo4J, Pandadoc, Spryker et bien d’autres encore. Pour en savoir plus, visitez le site www.onepeak.tech .

A propos de Partners Group

Partners Group est l’une des plus grandes sociétés du secteur des marchés privés mondiaux, avec environ 1 800 professionnels et quelque 150 milliards de dollars d’actifs sous gestion. La société dispose de programmes d’investissement et de mandats personnalisés couvrant le capital-investissement, le crédit privé, les infrastructures, l’immobilier et les redevances. Avec son héritage Suisse et sa présence principale au Colorado pour les Amériques, Partners Group est construit différemment du reste de l’industrie. La société s’appuie sur sa culture différenciée et son approche opérationnelle pour identifier des thèmes d’investissement attrayants et pour faire des entreprises et des actifs des leaders du marché. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.partnersgroup.com ou nous suivre sur LinkedIn.

Contacts Média :

Akur8

Vera Buttinger

Marketing Director

vera.buttinger@akur8.com

+33 7 66 31 47 58

One Peak

Lauren Sharman

Head of Platform

lauren@onepeak.tech

+44 7393 569004

Partners Group

Henry Weston

Communications Manager

henry.weston@partnersgroup.com

+44 77 4876 0944

