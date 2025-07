MOSHI, Tanzânia, July 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Pesquisadores descobriram as espécies de rãs que vivem em ambiente mais alto no Monte Kilimanjaro na África, a uma altitude de 4.000 metros. A descoberta, feita pela Altezza Travel durante uma escalada em junho de 2024, levou a um estudo científico para determinar se as rãs representam uma nova espécie ou se são conhecidas e vivem muito mais alto do que se pensava anteriormente. Até então, os cientistas acreditavam que nenhuma rã vivia acima de 3.000 metros na África.

A descoberta foi inicialmente relatada ao Instituto de Pesquisa da Vida Selvagem da Tanzânia (TAWIRI) que fizeram uma expedição para investigar mais. O professor Alan Channing, especialista em anfíbios da Universidade do Noroeste da África do Sul, confirmou que nenhuma espécie de rã havia sido encontrada anteriormente em tal altitude na África.

Entre 20 e 25 de fevereiro de 2025, uma equipe de pesquisa explorou os sistemas fluviais do Monte Kilimanjaro entre 3.500 e 4.000 metros (11.500-13.100 pés). A equipe localizou as rãs e obteve amostras de DNA para análise laboratorial. Testes realizados na África do Sul revelaram que as rãs pertencem à espécie Amietia wittei, indicando que esta rã pode sobreviver em altitudes muito mais altas do que as documentadas anteriormente. Mais informações estão disponíveis no estudo do Professor Channing.

A Altezza Travel financiou e organizou a expedição, cobrindo os custos da amostragem de DNA, testes laboratoriais e transporte internacional da equipe de pesquisa. A empresa também forneceu suporte logístico, incluindo guias, carregadores, suprimentos de alimentos e tanques de oxigênio para o ambiente de alta altitude. Todos os detalhes – em um relatório da expedição, divulgado recentemente pela empresa.

Os cientistas levantaram questões sobre possíveis ameaças à sobrevivência das rãs, incluindo a contaminação da água por produtos químicos de lavagem de louça usados pelos carregadores do Kilimanjaro, redução da disponibilidade de água devido às mudanças climáticas e predação por parte das aves. Mais pesquisas serão necessárias para entender o impacto desses fatores e informar os esforços de conservação.

“Esta descoberta destaca a importância do frágil ecossistema do Kilimanjaro e a necessidade de uma gestão ambiental responsável”, disse Dmitrii, membro da equipe da expedição. “Esperamos que esta pesquisa contribua para estratégias de conservação mais amplas na região, bem como para novos estudos sobre o assunto. Durante esta viagem, levantamos a hipótese de que essas rãs podem viver ainda mais alto, mas a ausência de rios acima de 4.050 metros provavelmente limita o habitat delas.”

Sobre a Altezza Travel:

A Altezza Travel é uma operadora líder do Kilimanjaro dedicada ao turismo sustentável e à conservação ambiental. A empresa colabora regularmente com pesquisadores e conservacionistas para proteger o patrimônio natural da Tanzânia.

Perguntas da mídia:

[email protected]

https://altezzatravel.com/

Multimídia deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54b47e23-d0b6-4113-a641-1dec2635b53c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60f5775e-3581-4210-8a5e-aa94af5614a9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56440875-7da4-4a93-a189-fde8b5d784c7

GlobeNewswire Distribution ID 9490782