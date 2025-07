AUSTIN, Texas, 30 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Ambiq Micro, Inc. (« Ambiq »), leader technologique des solutions de semi-conducteurs ultra-basse consommation pour l’IA de pointe, a annoncé aujourd’hui le prix d’émission de son action dans le cadre de son introduction en bourse élargie portant sur 4 000 000 d’actions ordinaires au prix de 24,00 dollars par action. Pour Ambiq, le produit brut de cette introduction en bourse, avant déduction des commissions et escomptes de prise ferme et autres frais d’émission payables par Ambiq, devrait s’élever à 96 millions de dollars. En outre, Ambiq a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours qui leur permettra d’acquérir jusqu’à 600 000 actions supplémentaires (uniquement pour couvrir les éventuelles surallocations) provenant de son capital-actions ordinaire au prix d’introduction en bourse, déduction faite des commissions et escomptes de prise ferme. Les actions devraient être négociées à la Bourse de New York sous le symbole « AMBQ » le 30 juillet 2025, et la clôture de l’offre est prévue pour le 31 juillet 2025, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

BofA Securities et UBS Investment Bank interviendront en qualité de co-teneurs de livres principaux pour cette introduction en bourse. Quant à Needham & Company et Stifel, ils interviendront en qualité de co-teneurs de livres.

Une déclaration d’enregistrement relative à l’émission de titres a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 29 juillet 2025. L’émission est réalisée uniquement en vertu d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif relatif à cette émission pourront être obtenus, dès leur mise à disposition, en contactant : BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 USA, Attention: Prospectus Department, ou par courriel à l’adresse [email protected], ou en contactant UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019 USA, par téléphone au (888) 827-7275 ou par courriel à l’adresse [email protected].

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou éligibilité en vertu des lois de cet État ou de cette autre juridiction relatives aux valeurs mobilières.

À propos d’Ambiq

Ambiq s’est donné pour mission de développer l’intelligence informatique (intelligence artificielle (IA) et au-delà) partout dans le monde en proposant des solutions de semi-conducteurs à faible consommation d’énergie. Ambiq permet à ses clients de déployer des capacités de calcul basé sur l’IA en périphérie de réseau, là où les défis de consommation d’énergie sont les plus importants. Basées sur la technologie brevetée et exclusive d’optimisation énergétique en sous-seuil (SPOT®), les innovations technologiques d’Ambiq permettent d’obtenir une réduction significative de la consommation d’énergie par rapport aux conceptions de semi-conducteurs traditionnelles. À ce jour, Ambiq a alimenté plus de 270 millions d’appareils.

Déclarations prospectives

Les déclarations figurant dans le présent communiqué qui ne relèvent pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs sont identifiables par l’utilisation de termes tels que « croit », « s’attend à », « peut », « va », « devrait », « cherche à », « a l’intention de », « projette de », « estime » ou « anticipe », ou d’autres expressions similaires concernant notre stratégie, nos plans, nos projections ou nos intentions. Ces énoncés prospectifs peuvent figurer dans le présent communiqué de presse et incluent, sans s’y limiter, des déclarations relatives au produit brut attendu de l’introduction en bourse d’Ambiq, à la date prévue de cotation des actions ordinaires d’Ambiq à la Bourse de New York et à la clôture prévue de cette introduction en bourse. De par leur nature, les énoncés prospectifs ne constituent pas des déclarations de faits historiques ni des garanties de performances futures, et sont soumis à des risques, incertitudes, hypothèses ou changements de circonstances qui sont difficiles à prévoir ou à quantifier. Les attentes, convictions et projections exprimées par Ambiq le sont de bonne foi, et Ambiq estime qu’elles reposent sur des bases raisonnables. Toutefois, rien ne garantit que les attentes, convictions et projections de la direction se concrétiseront ou seront atteintes, et les résultats réels sont susceptibles d’être sensiblement différents de ce qui est exprimé ou indiqué dans les énoncés prospectifs. Tout énoncé prospectif figurant dans le présent communiqué de presse n’est valable qu’à la date de celui-ci. Ambiq décline toute obligation d’actualiser ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige.

Coordonnées

Charlene Wan

VP du marketing d’entreprise et des relations avec les investisseurs

[email protected]

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b0020d4-b17f-45b8-a173-5f4318a97b59

