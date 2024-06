AMEC Anuncia Nova Presidência

LONDRES, June 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A International Association for the Measurement and Evaluation of Communication (AMEC) (Associação Internacional para a Medição e Avaliação da Comunicação) anunciou o nome da nova presidente da associação.

A AMEC, maior órgão profissional de inteligência e insights de mídia do mundo, anunciou que Raina Lazarova, cofundadora da organização global de inteligência de mídia Ruepoint , assumirá o cargo por um mandato de dois anos a partir de junho de 2024. Como Presidente, Raina Lazarova liderará o Conselho de Administração da AMEC , dando continuidade à sua missão de definir, promover e avançar as melhores práticas de medição e avaliação de comunicação, pesquisa, análise, avaliação, dados e insights em um cenário de comunicação em rápida mudança.

A cerimônia oficial para a transferência do cargo ocorreu durante a 2024 AMEC Global Summit on Measurement , em Sófia, de 21 a 23 de maio, que contou com a presença de mais de 200 participantes presenciais, incluindo comunicadores, profissionais de relações públicas, acadêmicos e pessoas envolvidas na indústria de pesquisa e análise.

O Presidente que passou o cargo, Aseem Sood, CEO da Impact Research and Measurement Pvt. disse: “Após um mandato bem-sucedido de dois anos como Presidente da AMEC, tenho o prazer de entregar as rédeas da liderança à Sra. Raina Lazarova. Sua visão e ideias inovadoras fazem dela a pessoa ideal para guiar a AMEC no seu próximo capítulo de crescimento e sucesso. Estou confiante de que, sob sua liderança, a AMEC continuará a prosperar e alcançar realizações ainda maiores. Durante a recente reunião do conselho em Sófia, o Conselho da AMEC deliberou e estabeleceu as principais áreas de foco e um plano estratégico para os próximos dois anos. Continuarei a atuar como membro engajado do Conselho de Administração da AMEC, com foco específico em liderar o desenvolvimento de um calendário editorial de liderança de pensamento para o conselho.”

A nova presidente eleita Raina Lazarova disse: “É uma grande honra ter sido eleita presidente do conselho de administração da AMEC. Como entidade líder do setor, continuaremos a promover os benefícios da medição e avaliação da comunicação, ao mesmo tempo em que agregamos valor aos nossos membros e à vasta comunidade de comunicação. O advento da IA generativa resultou em um momento muito interessante para o setor de comunicação, e a AMEC reconhece seu papel em fornecer liderança de pensamento e apoio à profissão na utilização de novas tecnologias.”

A CEO da AMEC, Johna Burke, disse: “Temos eleições para Diretores do Conselho Internacional todos os anos, o que garante o engajamento e a representação dos membros à medida que consideramos as iniciativas complexas e importantes do setor. Realizamos uma eleição especial para o cargo de Presidente a cada dois anos. Durante esta transição, celebramos a liderança e as contribuições de Aseem como Presidente e damos as boas-vindas à Raina, que é uma defensora da comunidade AMEC. Raina já está trabalhando em colaborações que permitirão que os membros da AMEC possam navegar pelo conhecido e pelo desconhecido durante os próximos dois anos como um coletivo para aprender uns com os outros e se beneficiar da experiência global do mais amplo ecossistema da indústria de inteligência de mídia.”

A AMEC representa uma comunidade global de mais de 200 organizações, incluindo empresas de monitoramento e análise de mídia, agências de RP e comunicação, proprietários de marcas e empresas de pesquisa de mercado. A associação tem filiais em quatro continentes – EMEA, Ásia-Pacífico, América do Norte e América Latina.

A AMEC se esforça para apoiar o setor de comunicação global com recursos educacionais gratuitos e orientações das melhores práticas sobre como planejar, medir e avaliar o desempenho, para que possamos elevar os padrões e promover o valor da RP e da Comunicação em todo o mundo.

É a organização fundadora dos recursos de melhores práticas proeminentemente aceitos, adotados e aplicados, incluindo os Barcelona Principles (Princípios de Barcelona 1.0, 2.0 e 3.0) e a Integrated Evaluation Framework (IEF) (Estrutura de Avaliação Integrada) usados em todo o mundo.

Para mais informação sobre a AMEC, visite https://amecorg.com .

