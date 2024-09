Avec le soutien de l’ONU, une lettre ouverte – dont les signataires incluent Gillian Anderson et Forest Whitaker – appelle les gouvernements à faire face à la crise alarmante des violences dont est victime un enfant sur deux dans le monde

LONDRES, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Des survivants, des experts et des défenseurs du monde entier entreprennent une action mondiale pour lutter contre le phénomène révoltant des violences à l’encontre des enfants.

Ils ont publié aujourd’hui [17 septembre] une lettre ouverte exigeant une action urgente de la part des dirigeants mondiaux avant la toute première Conférence ministérielle mondiale sur l’élimination de la violence à l’égard des enfants, qui se tiendra en Colombie en novembre prochain.

Des personnalités telles que les acteurs, créateurs et auteurs Calle & Poché, Forest Whitaker, Gillian Anderson, Shudu Musida et Will Poulter ont ajouté leur nom à la lettre, qui a été coordonnée par Project Everyone et soutenue par l’Organisation mondiale de la Santé et l’UNICEF.

Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé, un enfant sur deux dans le monde, soit plus d’un milliard, est victime de violences chaque année, qu’il s’agisse d’abus sexuels, de violences en bande, de mariages forcés ou encore de travail infantile.

Un certain nombre de survivants de violences subies pendant l’enfance ont rejoint les défenseurs les plus connus, aux côtés d’experts de premier plan tels que Bessel van der Kolk, spécialiste des traumatismes, Hina Jilani et la princesse Mabel van Oranje, militantes des droits de l’enfant, et le Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix.

En sensibilisant l’opinion publique, la lettre cherche à inspirer des actions urgentes et à susciter des changements aux niveaux local et mondial. Le groupe appelle les dirigeants mondiaux à profiter de la prochaine conférence ministérielle pour se concentrer sur des stratégies essentielles et pour veiller à ce que les services d’intervention et de soutien soient universellement accessibles à tous les enfants dans le besoin.

La lettre ouverte appelle les dirigeants mondiaux à participer à la conférence qui se tiendra en Colombie et à prendre des engagements concrets et novateurs à la hauteur de l’ampleur et de la gravité de la crise.

Les faits montrent qu’en adoptant les bonnes approches, il est possible de réduire considérablement les violences à l’encontre des enfants. Les pays appliquant des stratégies fondées sur des données probantes obtiennent un recul pouvant aller jusqu’à 50 %.

Le Dr Etienne Krug, directeur du département des déterminants sociaux de la santé à l’Organisation mondiale de la Santé, a déclaré :

« La moitié des enfants sont victimes d’actes de violence cruels chaque année, mais ce problème ne reçoit pas l’attention, le financement ou la priorité politique nécessaires. Il est prouvé que les violences à l’encontre des enfants peuvent être évitées. Les gouvernements du monde entier doivent maintenant saisir cette opportunité cruciale pour faire de ce changement une réalité en faveur du milliard d’enfants qui subissent des violences chaque année dans le monde ».

La lettre intégrale peut être consultée ICI.

