SYDNEY, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A principal corretora online de FX e CFDs, Axi, participou da Finance Magnates Africa Summit (FMAS:25), realizada em 29 e 30 de maio de 2025, no Cape Town International Convention Centre, na Cidade do Cabo, África do Sul.

Os participantes do evento foram apresentados ao Axi Select, o programa de alocação de capital da Axi lançado em 2023. O programa, criado para capacitar traders ambiciosos em sua jornada de negociação, tem sido um divisor de águas no campo de negociação. Dezenas de milhares de traders em todo o mundo aderiram ao Axi Select, e muitos já atingiram marcos significativos e acessaram valores de financiamento de US$ 100.000, US$ 200.000, US$ 500.000 e o maior patamar de financiamento, US$ 1.000.000.

Os visitantes da feira também tiveram a oportunidade de conhecer os programas de Indicação de Clientes (IB) e de Afiliados da Axi, saber mais sobre a parceria da corretora com o campeão da Premier League, o Manchester City, além de tirar fotos exclusivas com itens históricos da Premier League do Manchester City e com o mascote do clube, trazido especialmente para o evento.

Além da colaboração com o clube da Premier League, Manchester City FC, a Axi também é parceira do clube brasileiro Esporte Clube Bahia, do clube da LaLiga Girona FC, e nomeou o jogador da seleção inglesa John Stones como seu Embaixador da Marca em 2023. Nos últimos meses, a Axi obteve um reconhecimento significativo por sua inovação no setor de comércio. A corretora foi recentemente premiada como “Melhor Programa de Trader Financiado” pelo ADVFN International Financial Awards 2025, reconhecendo a excelência do seu programa de alocação de capital, o Axi Select. Em 2024, a Axi também foi homenageada na Dubai Forex Expo 2024 com o prêmio “Inovador do Ano” e foi nomeada “Corretora Proprietária Mais Inovadora” pela Finance Feeds, destacando o foco contínuo da empresa em oferecer aos seus traders a vantagem competitiva necessária para o sucesso.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação on-line de FX e CFD, com milhares de clientes em 100+ países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

