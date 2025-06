Axi invite les traders à découvrir son programme financé doté d’avantages sous forme de partages des bénéfices, gratuits et en accès anticipé

Pendant la première phase du programme qui aura lieu en août, tous les traders du programme Axi Select, nouveaux et existants, pourront bénéficier d’une offre à durée limitée de partage des bénéfices à hauteur de 10 %

SYDNEY, 19 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Axi, courtier en ligne de premier plan sur le Forex et les CFD, relance la promotion phare de l’année dernière dans le cadre de son offre d’allocation de capital, invitant ainsi de nouveaux traders à profiter des avantages d’Axi Select.

Tout au long du mois d’août 2025, tous les clients d’Axi Select, nouveaux et existants, qui participent à Seed (première étape du programme) auront accès à 5 000 dollars de capital de trading et bénéficieront d’une généreuse opportunité de partage des bénéfices à hauteur de 10 % à la fin du mois. Unique en son genre, cette promotion permet aux traders non seulement de rejoindre gratuitement le programme de trading financé par le courtier, mais également de bénéficier d’une opportunité exclusive de partage des bénéfices, généralement indisponible pendant la première étape.

La participation aux bénéfices n’est généralement pas proposée pendant la phase Seed. À ce stade, les traders se concentrent sur le renforcement de leurs connaissances et de leurs compétences en mettant à profit la salle de trading et le tableau de bord d’Axi Select. Cependant, une fois qu’ils accèdent à la phase Incubation (la deuxième étape d’Axi Select), la structure change considérablement : les traders peuvent alors bénéficier d’une participation à hauteur de 40 % aux bénéfices des fonds Axi, laquelle peut atteindre 90 % lorsqu’ils atteignent l’étape ultime du programme.

Cette offre à durée limitée vise à mettre en avant l’énorme potentiel du programme Axi Select auprès d’un plus large éventail de traders talentueux et ambitieux. Comme le déclare Greg Rubin, directeur d’Axi Select : « En août, nous invitons les traders, nouveaux comme existants, à découvrir le caractère innovant d’Axi Select. Axi Select n’est pas une simple promesse de réussite : plusieurs traders ont en effet déjà obtenu le financement maximal de 1 000 000 de dollars. Centré sur le trader, notre programme révolutionnaire vous offre tous les outils et l’accompagnement dont vous avez besoin pour vous guider dans votre parcours de trading. »

La participation à la promotion est gratuite et sans frais. Les principales conditions requises pour les nouveaux traders sont de créer leur compte Axi Select, de l’approvisionner d’un montant minimum de 500 dollars et de se qualifier pour la phase Seed avant ou pendant la période promotionnelle. Les transactions effectuées sur votre compte Axi Select seront répercutées sur votre compte d’allocation, où tous les bénéfices générés pendant cette période par votre activité de trading donneront droit à une participation aux bénéfices de 10 %, versée automatiquement à la fin du mois. Les clients existants de la phase Seed participeront automatiquement à ce dispositif en exécutant des transactions entre le 1er et le 31 août. Pour en savoir plus sur le programme d’allocation de capital d’Axi Select, cliquez ici.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte en capital. Dans le cadre relationnel qui nous lie, nous assumons le rôle de principale contrepartie à toutes vos positions. Ce contenu n’est pas destiné aux résidents d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de l’Union européenne ou du Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos conditions générales. *hors frais de trading standard et dépôt minimum.

