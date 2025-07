Axi lance AxiPrime, un fournisseur de liquidités institutionnel, et annonce un partenariat stratégique avec Your Bourse

SYDNEY, 14 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Axi, un acteur majeur des services financiers mondiaux a annoncé le lancement d’AxiPrime, son fournisseur de liquidités (LP) institutionnel et B2B de nouvelle génération, afin de répondre aux besoins en constante évolution des sociétés de trading professionnelles. En mettant l’accent sur la liquidité multi-actifs, les technologies de pointe et les infrastructures d’exécution, AxiPrime offre un accès à un large éventail de marchés, notamment le Forex, les métaux, les actions, les cryptomonnaies et les matières premières, le tout dans le but de renforcer les capacités des partenaires du courtier et d’accroître leur potentiel de rentabilité.

Axi a également annoncé un partenariat stratégique entre AxiPrime et le célèbre fournisseur de technologies Your Bourse afin de favoriser son développement. « Notre collaboration avec Your Bourse reflète notre engagement commun à améliorer l’expérience client grâce à des outils puissants et des technologies performantes, » déclare Louis Cooper, directeur commercial chez Axi, avant d’ajouter : « Conçue pour être évolutive, l’infrastructure derrière AxiPrime est conçue pour offrir une vitesse de niveau institutionnel, traitant jusqu’à 500 000 événements d’ordre par seconde sur un seul processeur, et exécutant les ordres en seulement deux microsecondes. Cela nous permet de répondre continuellement aux exigences de performance du trading à haute fréquence, des stratégies algorithmiques et des bureaux institutionnels. »

Les clients institutionnels bénéficient, entre autres, de flux de prix unifiés, d’une connexion API unique et de points de terminaison FIX/REST facultatifs, générant ainsi une passerelle transparente pour l’exécution multi-actifs. De plus, AxiPrime propose une gamme complète de produits, des coûts transparents, une exécution de haute qualité et une assistance technique de premier plan. « La mission d’Axi a toujours été d’offrir à nos traders et partenaires un avantage concurrentiel. AxiPrime et notre partenariat avec Your Bourse s’inscrivent dans la continuité naturelle de cet objectif, » explique Louis. « Par ailleurs, de nouvelles innovations sont à venir. »

À propos d’Axi

Axi est une société mondiale de trading de devises et de CFD en ligne comptant des milliers de clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD pour plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café, et bien d’autres encore.

Pour obtenir plus d’informations ou de précisions de la part d’Axi, veuillez contacter : [email protected]

Le programme Axi est uniquement disponible pour les clients d’AxiTrader Limited. Les CFD comportent un risque élevé de perte d’investissement. Dans le cadre de nos interactions, nous agissons en tant que contrepartie principale vis-à-vis de l’ensemble de vos positions. Ce contenu n’est pas accessible aux résidents d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Union européenne et du Royaume-Uni. Pour obtenir de plus amples informations, consultez nos conditions d’utilisation. *Les frais de transaction standard s’appliquent.

**Accordé au groupe de sociétés Axi.

