SYDNEY, 28 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Axi, courtier mondial de premier plan en matière de trading en ligne, est fier d’annoncer son nouvel engagement à proposer les tarifs les plus attractifs du secteur avec des spreads parmi les plus compétitifs du marché. Ainsi, les traders peuvent désormais accéder à des spreads aussi serrés que 0,15 $ sur l’or, 15 $ sur le Bitcoin et seulement 0,7 pip sur la paire EUR/USD, ce qui fait d’Axi un choix de premier ordre pour les traders, qu’ils soient professionnels ou non.

Depuis sa création en 2007, Axi a bâti sa réputation sur la transparence, la rapidité et un service orienté client. Le courtier continue de remplir cette mission en proposant une exécution de transactions exceptionnelle, avec une latence réduite de 29 millisecondes, même pendant les périodes de volatilité accrue du marché.

« Nous pensons que les traders méritent non seulement des coûts faibles, mais aussi une honnêteté et des performances sur lesquelles ils peuvent compter », a déclaré Louis Cooper, directeur commercial d’Axi. « Nous avons toujours eu pour objectif d’aider nos clients à trader en toute confiance, et cette nouvelle offre reflète notre engagement continu à leur offrir une réelle valeur ajoutée. »

Face à la popularité grandissante des actifs numériques, Axi encourage les traders à comparer ses spreads sur Bitcoin et Ethereum et à prendre des décisions éclairées qui s’appuient sur une réelle transparence des prix et une exécution de niveau supérieur.

Points clés :

Des spreads sur l’or à partir de 0,15 $

Des spreads sur le Bitcoin à partir de 15 $

Des spreads sur la paire EUR/USD à partir de 0,7 pip

Une latence d’exécution réduite de 29 ms

Que vous négociiez des devises, de l’or ou des crypto-monnaies, Axi vous fournit les outils et les conditions dont vous avez besoin pour exploiter les marchés d’aujourd’hui avec rapidité et en toute confiance.

À propos d’Axi :

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD pour plusieurs catégories d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café, etc.

Chez Axi, nous sommes fiers de notre réputation de courtier honnête et équitable qui offre à ses clients un service et des conditions de trading exceptionnels depuis 2007. Nous travaillons également avec les principales autorités réglementaires mondiales afin de garantir que nos standards devancent toujours les normes les plus strictes du secteur.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.axi.com

