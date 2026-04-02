Axi Select franchit une étape majeure : un quatrième trader asiatique obtient le statut Pro M et un compte financé de 1 million de dollars

SYDNEY, 02 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Axi, fournisseur mondial de services de trading en ligne, annonce ce jour une nouvelle étape importante pour son programme de traders financés, Axi Select, en célébrant la réussite de Mme Wang Linyan, qui devient ainsi le quatrième trader asiatique à atteindre le plus haut niveau du programme, le statut Pro M, en 2026.

Cette réussite souligne le talent croissant des traders issus du programme et renforce la mission d’Axi Select : offrir aux traders qualifiés un accès au capital, à des outils professionnels et à un parcours structuré pour développer leur carrière.

Mme Wang est une trader professionnelle forte de plus de 20 ans d’expérience sur les marchés financiers. Avant de se spécialiser dans le trading sur marge sur le marché Forex, elle travaillait dans un fonds de capital-investissement américain de renom, où elle gérait des actifs de plusieurs milliards de dollars. Il y a cinq ans, elle s’est tournée vers le trading sur Forex, appliquant une rigueur et une gestion des risques de niveau institutionnel aux marchés des changes internationaux.

En janvier 2025, elle a intégré le programme Axi Select avec un compte initial de 500 dollars. Grâce à des performances constantes et à une exécution rigoureuse, elle a gravi avec succès chaque étape du programme, obtenant finalement le statut Pro M en mars 2026. Elle gère désormais un compte actif de 1 million de dollars chez Axi.

Son parcours illustre la philosophie d’Axi Select : identifier les traders les plus engagés et leur offrir un accès transparent à des allocations de capital plus importantes, basées sur leurs performances plutôt que sur un investissement initial.

« Axi Select a été créé pour offrir des opportunités aux traders talentueux du monde entier », a déclaré Greg Rubin, responsable d’Axi Select chez Axi. « L’accession de Mme Wang au statut Pro M démontre comment l’expérience, la discipline et un accompagnement adapté permettent d’atteindre de nouveaux sommets de performance. Nous sommes fiers de célébrer cette nouvelle étape majeure pour les talents du trading au sein du programme. »

Axi Select offre aux traders la possibilité de développer leurs stratégies dans un cadre structuré, avec une augmentation de capital basée sur la performance pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars. Le programme allie formation, paramètres de gestion des risques et infrastructure de trading professionnelle pour accompagner les traders dans leur progression.

Alors que la participation à Axi Select continue de s’étendre à l’échelle mondiale, des réussites comme celle de Mme Wang témoignent de l’engagement d’Axi à soutenir les traders en quête de succès à long terme sur des marchés financiers toujours plus concurrentiels.

À propos d’Axi

Plateforme de trading en ligne internationale, Axi offre un accès au Forex, aux actions, aux indices, aux matières premières et aux actifs numériques. Grâce à des initiatives telles quʼAxi Select, Axi accompagne les traders du monde entier en leur proposant des formations, des technologies et des outils de trading professionnels.

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Pour en savoir plus sur Axi Select, rendez-vous sur https://www.axi.com/int/funded-trader-program

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader LLC. Les CFD comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos Conditions générales.

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