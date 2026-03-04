Axi simplifie le trading de cryptomonnaies avec le lancement de son instrument Buy Crypto, une solution facile et pratique pour les investisseurs

SYDNEY, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Axi, courtier en ligne mondial de confiance spécialisé dans le trading, est fier d’annoncer le lancement de ses services Buy Crypto, une plateforme intuitive et simple conçue pour éliminer les complexités du trading de cryptomonnaies.

Le marché des cryptomonnaies a connu une croissance fulgurante, mais reste caractérisé par une agitation spéculative, une forte volatilité et une incertitude majeure. Avec Buy Crypto, Axi tire parti de plus de 18 années d’expérience dans le secteur pour fournir une solution fluide et conviviale qui simplifie le processus d’investissement en cryptomonnaies, permettant ainsi aux traders de se concentrer sur l’essentiel : développer leurs portefeuilles en toute simplicité.

« Chez Axi, notre objectif a toujours été de proposer une expérience de trading fluide, fiable et transparente », a déclaré Stuart Cooke, Responsable du développement commercial chez Axi. Et d’ajouter : « Grâce à notre produit Buy Crypto, nous simplifions l’ensemble du parcours de trading en cryptomonnaies. Notre plateforme élimine les difficultés, permettant aux investisseurs de s’engager facilement sur le marché des cryptomonnaies en toute confiance et avec la clarté qu’ils méritent ».

Principales caractéristiques de la solution :

Une plateforme unique et simple : accéder à toutes les principales cryptomonnaies en un seul endroit.

Tarif leader sur le marché : garantir aux clients l’accès à davantage de cryptomonnaies pour leur capital.

Trading fiable : assuré par un courtier transparent et reconnu mondialement.

Outils de support intégrés : accéder à des ressources, des outils et des analyses utiles pour vous guider à chaque étape.

« Chez Axi, nous avons bâti notre réputation sur la crédibilité, la transparence et l’innovation », a précisé Stuart Cooke. Il conclut ainsi : « Le trading et l’investissement dans les cryptomonnaies méritent les mêmes critères. Grâce à Buy Crypto, nous élargissons notre plateforme pour répondre à la demande croissante en actifs numériques, tout en garantissant à nos clients de bénéficier des mêmes outils professionnels et de la même confiance que nous avons toujours offerts ».

Ce lancement renforce la stratégie à long terme d’Axi visant à proposer aux traders et aux investisseurs du monde entier les moyens d’accéder à davantage de marchés, à des outils plus intelligents et à une plus grande flexibilité.

Cette expansion reflète l’engagement continu d’Axi en faveur de l’innovation, de l’autonomisation de ses clients et de la croissance de ses partenaires, en proposant des solutions flexibles adaptées aux demandes en constante évolution du marché.

Pour en savoir plus sur Axi Buy Crypto, consultez le site : https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne, au service de milliers de clients dans plus de 100 pays. Axi propose des CFD sur de nombreuses catégories d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, le café, les cryptomonnaies et bien plus encore.

Contact presse : [email protected]

Promu par AxiTrader LLC. Le trading comporte un risque élevé de perte en capital. Les crypto-actifs sont des instruments complexes, sujets à une forte volatilité. Les prix sont très volatils et peuvent fluctuer rapidement, entraînant des pertes substantielles. Le trading de cryptomonnaies n’est pas réglementé dans toutes les juridictions et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de ces produits et déterminez si vous pouvez vous permettre de prendre des risques élevés de perte en capital.

