VICTORIA, Seychelles, Sept. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo, está abrindo inscrições para seu Programa de Graduação 2026, uma trilha global sob a iniciativa Blockchain4Youth da Bitget, recrutando talentos da próxima geração das melhores universidades e inserindo-os diretamente em fluxos reais de trabalho Web3.

O cronograma é rápido: as inscrições abrem hoje, as entrevistas começam em outubro, as ofertas são entregues em dezembro e o início ocorre em 2026. Os graduados irão se revezar entre equipes de alto impacto com mentoria sênior e responsabilidade prática, com mais de 50 vagas disponíveis em engenharia, gestão de produto, desenvolvimento de negócios, crescimento, branding, operações, análise de dados, algoritmo e controle de risco. O objetivo é simples: tornar funções de alto impacto acessíveis à próxima geração e dar a elas espaço para construir.

“Acreditamos no futuro e é exatamente por isso que estamos contratando para ele”, disse Vugar Usi Zade, Diretor de Operações da Bitget. “Este programa não é apenas sobre construir blockchain; é sobre formar pensadores que possam questionar, projetar e entregar. Juntos, a Bitget busca formar o próximo bilhão de mentes.”

Para dar início à temporada, Blockchain4Youth e Blockchain4Her, duas iniciativas de responsabilidade social lançadas pela Bitget, coorganizarão uma sessão de carreira sobre diversidade em Web3 na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST) em 20 de setembro, juntamente com a comunidade estudantil 0xU. Funcionários da Bitget compartilharão suas experiências profissionais, discutirão estudos de caso e se conectarão individualmente com candidatos que desejam construir na interseção entre finanças, tecnologia e cultura.

A Bitget está em busca de pessoas proativas, curiosas, inventivas e que se sintam à vontade para trabalhar entre diferentes culturas. Um interesse genuíno em IA e Web3 é essencial. Em troca, os graduados ingressam em uma das corretoras de crescimento mais rápido do mundo, colaboram com colegas de mais de 50 países e avançam por uma trilha de desenvolvimento clara que combina rotações, mentoria, remuneração competitiva e a oportunidade de entregar na vanguarda.

Ancorado na iniciativa Blockchain4Youth (B4Y) da Bitget, o Programa de Graduação é mais do que uma trilha de contratação; é uma verdadeira plataforma de lançamento para o universo Web3, estruturada com workshops, encontros universitários e mentoria prática que ajudam os graduados a entregar produtos reais e crescer dentro de uma comunidade global. O programa está inserido na ampla trilha educacional da B4Y, que combina oportunidades para o início de carreira com aprendizado prático, transformando alfabetização em independência e inovação.

As inscrições estão abertas agora. Envie seu currículo/portfólio aqui .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget se dedica a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, oferecendo também acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e preços de outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas sem custódia líder que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

