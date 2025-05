VICTORIA, Seychelles, 27 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et entreprise Web3, annonce la cotation de l’USD1, qui l’ajoutera comme instrument de trading au comptant. L’USD1 de World Liberty Financial est un stablecoin adossé à une monnaie fiduciaire et indexée au ratio 1:1 sur le dollar américain. Les transactions pour les paires USD1/USDT et USD1/USDC commenceront le 26 mai 2025, 10 h 00 (UTC), et les retraits seront possibles le 27 mai 2025, 11 h 00 (UTC).

L’USD1, émise par la société World Liberty Financial, affiliée à la famille Trump, a été conçue pour rationaliser les transactions numériques en assurant une conversion transparente entre les monnaies fiduciaires et les actifs numériques. Sa récente intégration et sa popularité croissante marquent une étape importante vers son adoption à plus grande échelle, puisque ce stablecoin peut être utilisé sur plusieurs blockchains. L’USD1 accélère son intégration dans l’écosystème de la finance décentralisée par le biais de partenariats stratégiques.

Alors que Bitget continue de sélectionner des actifs uniques et influents dans son domaine d’innovation, la cotation de l’USD1 témoigne d’une demande croissante pour les écosystèmes de stablecoins.

Bitget continue d’élargir son offre et se positionne comme une plateforme de premier plan pour l’échange de cryptomonnaies. La plateforme est réputée pour ses solutions innovantes qui permettent aux utilisateurs d’explorer les cryptomonnaies au sein d’un écosystème CeDeFi sécurisé. Bitget, qui compte une sélection exhaustive de plus de 800 paires de cryptomonnaies et s’engage à élargir son offre à plus de 900 paires négociables, connecte les utilisateurs à divers écosystèmes, notamment Bitcoin, Ethereum, Solana, Base, et TON.

L’ajout de l’USD1 au portefeuille de Bitget marque une étape importante du développement de son écosystème, car elle intègre des communautés de niche et encourage l’innovation dans le domaine de l’économie décentralisée, renforçant ainsi son rôle d’intermédiaire entre les différents projets Web3.

Pour en savoir plus sur l’USD1, veuillez vous rendre ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

