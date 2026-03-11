Bitget améliore son Agent Hub avec Skills et une interface CLI, permettant à OpenClaw de commencer à trader en trois minutes

VICTORIA, Seychelles, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, annonce ce jour une mise à niveau majeure de son Agent Hub, qui rassemble une infrastructure de trading crypto adaptée à l’ère de l’IA pour les développeurs et les vibe coders. Cette mise à jour introduit deux modules principaux — Skills et une interface en ligne de commande (CLI) — et complète une pile d’invocation complète aux côtés du support MCP et des API REST/WebSocket lancés le mois dernier. Ensemble, MCP + API + Skills + CLI forment un parcours de bout en bout reliant les modèles d’IA, les outils de développement et l’exécution réelle des transactions. Cela permet aux développeurs et aux agents IA d’accéder aux données de marché, d’exécuter des stratégies et de passer des ordres avec beaucoup moins de friction.

Le mécanisme Skills récemment lancé permet à des agents IA tels que Claude Code et OpenClaw d’interpréter automatiquement l’intention de trading des utilisateurs et de déclencher des actions en temps réel via bgc. Celui-ci expose l’ensemble de la suite d’API avec une sortie JSON standardisée, facilitant l’intégration avec des scripts, des pipelines de données et des flux de travail d’agents IA au niveau système. Ainsi, les agents peuvent passer de l’analyse à l’exécution avec une configuration minimale.

Suite à cette mise à niveau, Bitget Agent Hub prend désormais en charge neuf modules de fonctionnalités principales et 58 outils. Les développeurs peuvent connecter Bitget Agent Hub à OpenClaw en environ trois minutes grâce à une configuration simple en trois étapes. Une fois connecté, un agent IA peut recevoir un accès direct à des données de marché en temps réel, au trading au comptant et sur contrats à terme, à la gestion de comptes et d’actifs, et bien plus encore. Cela permet de créer des agents de trading intelligents capables de surveiller les marchés, d’exécuter des stratégies et de passer des ordres de manière autonome, rapprochant l’écosystème d’un véritable trading piloté par l’IA, aussi bien on-chain qu’off-chain.

« L’IA est l’un de nos axes stratégiques majeurs cette année. C’est l’outil qui permet de transformer une intention en exécution avec rapidité et clarté. Grâce à l’IA, notre mission est de permettre à 100 millions de personnes de trader comme des professionnels de Wall Street. Avec cette solution, nous offrons la couverture fonctionnelle la plus large et le plus haut niveau de sécurité parmi les grandes bourses. Même si le trading alimenté par l’IA nécessite encore davantage d’éducation et de confiance, le point d’inflexion approche », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Lors d’une mise à jour précédente à la mi-février 2026, Bitget a intégré nativement le Model Context Protocol (MCP), permettant aux modèles d’IA d’invoquer directement les capacités de trading de Bitget. Grâce au MCP, les agents IA peuvent consommer des données de marché en temps réel et exécuter des transactions en direct, passant ainsi de la compréhension du marché à une participation réelle. Cette fonctionnalité est complétée par la suite complète d’API REST et WebSocket à faible latence de Bitget couvrant le trading au comptant, les contrats à terme et le copy trading, offrant aux développeurs une base fiable pour créer des systèmes de trading automatisés, des stratégies quantitatives et des applications de trading natives à l’IA.

Bitget construit une infrastructure de trading native à l’IA, dans laquelle Agent Hub sert de point d’entrée unifié permettant à l’IA de trader sur une bourse. Celle-ci prend en charge toute la chaîne, des instructions en langage naturel à l’exécution d’ordres réels, et d’une interface unique à un écosystème extensible.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA, qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles encourues. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/730d5ceb-2ee8-45dc-95a8-da3b685c2358

GlobeNewswire Distribution ID 1001169441