Bitget amplia liderança global e impacto na comunidade com forte presença na TOKEN2049 Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, encerrou uma semana impactante e esclarecedora na TOKEN2049. Como Patrocinadora Ouro, a Bitget marcou presença com participação de destaque, diálogo estratégico e ativações focadas na comunidade, interagindo com líderes importantes do setor, parceiros e milhares de participantes de todo o mundo.

Gracy Chen, CEO da Bitget, fez um discurso de abertura no primeiro dia da conferência, destacando como a corretora continuou a crescer em um ambiente econômico desafiador. Ela destacou o forte desempenho do token nativo da Bitget, BGB, que apresentou crescimento significativo tanto em capitalização de mercado quanto em adoção por usuários em 2025. Seus comentários se concentraram em como a Bitget continua a operar com agilidade em condições voláteis, traduzindo incerteza em impulso e usando as mudanças de mercado como um trampolim para a inovação. A sessão ofereceu aos participantes uma visão prática da abordagem da Bitget para o crescimento sustentável em um ambiente em rápida evolução.

No estande da Bitget, vários KOLs, afiliados e parceiros da Bitget apareceram para dar suporte, juntamente com o livro do professor da UCLA, Alex Nascimento sobre Blockchain e STOs mencionando o crescimento da Bitget sendo apresentados para autógrafos exclusivos.

A Bitget também sediou o Cryptoverse Dream Night em 30 de abril, um evento paralelo exclusivo para convidados, apresentado em colaboração com a 1inch e apoiado pela Morph . O evento reuniu mais de 400 participantes de todo o ecossistema para uma noite de experiências selecionadas, entretenimento ao vivo e networking de alto valor.

Após a conclusão do TOKEN2049, a CEO da Bitget, Gracy Chen, participou da Hack Seasons Conference 2025 em Dubai. Durante o Painel deBolsas, ela se reuniu com líderes do setor para discutir a evolução do cenário das plataformas de negociação de ativos digitais. Gracy compartilhou insights sobre as iniciativas estratégicas da Bitget, enfatizando a integração de finanças centralizadas e descentralizadas, e o compromisso da empresa com o avanço da infraestrutura Web3. Suas contribuições destacaram o papel da Bitget na construção do futuro do setor de criptomoedas e no fomento da inovação na economia digital.

“Nosso envolvimento no Token2049 não foi apenas uma questão de visibilidade”, disse Gracy. “Tratava-se de estar onde as conversas reais acontecem – com desenvolvedores, usuários e investidores que estão moldando a direção do ecossistema de criptomoedas. Eventos como este são essenciais para transformar ideias em ações.”

A presença da Bitget no TOKEN2049 segue uma série de marcos em 2025, incluindo um aumento de 20% na base total de usuários, para mais de 120 milhões de usuários, um aumento de 159% no volume de negociação à vista em relação ao trimestre anterior, para US$ 387 bilhões, e sua inclusão na lista da Forbes das principais corretoras de criptomoedas confiáveis. À medida que a Bitget continua expandindo sua presença global e avançando em sua visão para o futuro das criptomoedas, ela permanece focada em fornecer soluções acessíveis, seguras e orientadas ao usuário que atendam às necessidades em constante evolução dos traders e da comunidade Web3 em geral.

