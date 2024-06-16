VICTORIA, Seychelles, 14 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de cryptomonnaie et société Web3 au monde, organise les Smart Awards 2025 le 25 septembre, marquant la troisième édition de sa prestigieuse cérémonie de reconnaissance des traders. Cet événement coïncide avec le 7ᵉ anniversaire de la plateforme et récompensera les traders qui se sont distingués par leurs performances remarquables, leurs innovations impactantes et leurs contributions significatives à l’évolution de l’écosystème crypto.

Cette année, les Smart Awards prendront la forme d’une cérémonie virtuelle en direct. Au cours de l’événement, Bitget reviendra sur une année à la fois mouvementée et exceptionnelle pour l’industrie des cryptomonnaies, annoncera les lauréats de cette édition, et invitera juges et récompensés à réfléchir ensemble autour du thème : « What’s SMART in Crypto Trading. » La remise des prix sera animée par Gracy Chen, PDG de Bitget, aux côtés de figures influentes du secteur, dont Sjuul (fondateur d’AltCryptoGems) et Dapp Centre. Le comité de sélection procède actuellement aux dernières évaluations basées sur les données de trading.

Quatre grands profils de trading seront mis à l’honneur, chacun illustrant des stratégies émergentes et des réussites exceptionnelles au sein de l’écosystème Bitget. « On-Chain Igniter » pour les meilleurs acteurs du trading on-chain, « Endurance Alpha » pour ceux qui affichent une croissance régulière grâce aux produits financiers de Bitget, « Signal Maker » pour les leaders du copy trading, et « Rising Gear » pour les talents émergents apparus après octobre 2024.

Désormais dans sa troisième année, les Smart Awards se sont imposés comme un rendez-vous incontournable de l’excellence et du leadership dans le trading crypto. Dans la continuité de sa tradition, Bitget avait honoré l’an dernier 32 traders remarquables dans des catégories telles que Top Trader, Rising Star, Trading Maestro, Memecoin God ou encore Elite Picker. Cette année, Bitget confirme son engagement à suivre le parcours des lauréats et à mettre en lumière leurs histoires de résilience et de réussite dans l’univers crypto.

Dans le cadre des célébrations, Bitget lance également la campagne mondiale #TradeSmarter sur les réseaux sociaux, invitant sa communauté à partager ses propres expériences de « smart trading ». Les contributions les plus inspirantes seront récompensées, avec plus de détails à venir à l’approche de la cérémonie.

En 2025, Bitget a franchi de nouveaux sommets, réunissant une communauté mondiale de plus de 120 millions d’utilisateurs, enregistrant plus de 500 milliards de dollars de volume mensuel sur les produits dérivés, et recevant une distinction de CoinDesk pour sa liquidité de premier plan sur ETH et SOL. Aucun de ces succès n’aurait été possible sans la force de sa communauté de traders, raison pour laquelle les Smart Awards 2025 sont entièrement dédiés à la reconnaissance et à la célébration de celles et ceux qui font avancer la plateforme chaque jour.

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille crypto non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré au sein d’une seule et même plateforme.

Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est le partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

