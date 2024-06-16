Bitget apoia o futebol de base no Torneio Juvenil da LALIGA em Manila

VICTORIA, Seicheles, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, participou do Torneio Juvenil da LALIGA em Manila, apoiando um dos eventos de futebol de base mais empolgantes da Ásia, voltado para a promoção do esporte, da comunidade e da amizade. Realizado de 14 a 16 de novembro no Estádio de Atletismo da New Clark City, o torneio reuniu mais de 7.000 jovens jogadores, famílias e treinadores em três dias de competição, espírito comunitário e desenvolvimento juvenil.

A presença da Bitget concentrou-se em criar um espaço acolhedor para pais e crianças por meio de sua iniciativa Blockchain4Youth. O estande contou com uma atividade simples de cobrança de pênaltis, na qual as crianças podiam relaxar entre as partidas, com gols recompensados por refrescos gratuitos e itens personalizados da parceria LALIGA x Bitget. Para muitas famílias, tornou-se um ponto de encontro fácil, oferecendo sombra, água e momentos de diversão em meio à agenda cheia de jogos do torneio.

O evento foi criado inteiramente em torno do valor comunitário. A Bitget optou por apoiar um evento centrado na disciplina, no trabalho em equipe e no espírito esportivo, qualidades intimamente ligadas às suas iniciativas de longa data voltadas ao empoderamento de jovens, em vez de promover produtos ou plataformas. Ao longo do fim de semana, o estande atraiu longas filas de jovens participantes, reforçando a atmosfera festiva do torneio e criando pontos de contato positivos com os pais e as comunidades locais de futebol.

“Sempre acreditei que o amor pelo futebol começa cedo, muitas vezes nas ruas ou em campos como este”, declarou Ignacio Aguirre, Diretor de Marketing da Bitget. “Fazer parte do Torneio Juvenil da LALIGA significa muito para nós, porque trata-se de apoiar a paixão na idade em que isso mais importa. Essas crianças jogam com alegria, ambição e imaginação, as mesmas qualidades que moldam grandes futuros, seja no esporte ou em outras áreas.”

Após as festividades dos dias de jogo, as atividades de exibição e as iniciativas de aproximação escolar ao longo do ano, a ativação representou a fase mais recente da parceria mais ampla da Bitget com a LALIGA em toda a Ásia. Considerando que as Filipinas são uma das comunidades esportivas mais ativas do Sudeste Asiático, a Bitget teve a oportunidade de contribuir de forma discreta e positiva para a competição, fortalecendo laços culturais sem recorrer a mensagens comerciais.

Parcerias como esta demonstram a convicção da Bitget de que a tecnologia e a cultura prosperam quando enraizadas em comunidades autênticas, enquanto a empresa continua a se desenvolver como uma Corretora Universal (UEX) completa. Uma das estratégias mais cruciais para promover a confiança e desenvolver os jovens na região continua sendo o apoio ao esporte juvenil.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, ao mesmo tempo que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum, preço do XRP e outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente, com suas ferramentas de trading impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, o Bitget Wallet é um aplicativo financeiro para o dia a dia, criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte integrante das finanças cotidianas. Atendendo a mais de 80 milhões de usuários, ela conecta os trilhos da blockchain às finanças do mundo real, oferecendo uma plataforma tudo-em-um para entrada e saída de capital, trading, ganhos e pagamentos, de forma ininterrupta.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: [email protected]

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem apresentar volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado, e há a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por eventuais perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

GlobeNewswire Distribution ID 1001142569