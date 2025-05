Bitget apporte une aide d’urgence aux familles touchées par le séisme au Myanmar

BANGKOK, 13 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la première bourse de cryptomonnaies et société Web3, a mobilisé les secours pour les communautés vulnérables du Myanmar à la suite du séisme dévastateur de magnitude 7,7 qui a frappé la région de Sagaing le 28 mars dernier. La catastrophe, dont les secousses ont été ressenties jusqu’à Bangkok, a aggravé les difficultés existantes dans une région déjà en proie à des troubles civils et à l’instabilité économique.

En coordination avec des partenaires locaux, Bitget a distribué 150 kits d’urgence à des familles à haut risque, notamment celles qui ont perdu leur maison, qui s’occupent de nourrissons ou de personnes âgées, ou qui ont reçu une aide minimale. Chaque kit permettait de fournir une aide complète : des produits d’hygiène essentiels pour prévenir les maladies, des matelas et des couvertures pour les familles déplacées, des ustensiles de cuisine pour rétablir la routine quotidienne, des filtres à eau pour obtenir de l’eau potable et des médicaments essentiels pour répondre aux besoins sanitaires urgents.

Cette opération ne s’est pas déroulée sans difficultés. La gestion des risques sécuritaires, des obstacles logistiques et du risque de détournement de l’aide dans une zone de conflit a nécessité une planification minutieuse et une confiance immense en la communauté. Les partenaires de Bitget sur le terrain ont mis à profit leur expertise locale pour garantir une distribution équitable, touchant ainsi des familles dont les besoins auraient pu passer inaperçus dans le chaos des opérations de secours.

« Une véritable action humanitaire ne consiste pas seulement à répondre aux besoins urgents, mais aussi à voir l’invisible », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « En tant que deuxième plus grand écosystème d’échange de cryptomonnaies, nous estimons que la croissance réelle de notre secteur doit s’accompagner d’une responsabilité réelle. La cryptomonnaie a été conçue sur les principes d’autonomisation et de connexion mondiale. En temps de crise, ces principes doivent se traduire en actes. Le soutien que nous apportons aux communautés touchées au Myanmar nous rappelle que l’innovation doit aller de pair avec les actions humaines. Alors que nous contribuons au façonnement de l’avenir de la finance, nous nous engageons tout autant à bâtir un avenir où personne n’est laissé pour compte », a-t-elle ajouté.

L’impact s’est étendu bien au-delà de l’aide matérielle. Pour les familles déplacées vivant dans des abris temporaires surpeuplés, ces kits ont permis d’alléger la pression sur les ressources communes. Pour d’autres, ils ont incarné le premier signe de stabilité depuis la catastrophe, le signe qu’ils n’avaient pas été oubliés.

Alors que les efforts de reconstruction se poursuivent dans la région de Sagaing, l’initiative de Bitget nous rappelle que pour réagir efficacement à une crise, il faut d’abord écouter et comprendre. En combinant une action rapide et une connaissance approfondie du terrain, nous avons pu apporter notre aide là où elle était le plus nécessaire, une famille et une communauté à la fois.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e78ebbf-6ded-4cce-b3d3-8a04e4476fc3

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/903331f2-0e74-497a-be44-64186ea543cb

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4296f30-257b-43fd-9c40-b19e38a3f3b7

GlobeNewswire Distribution ID 1001096332