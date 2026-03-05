Bitget célèbre la Journée internationale du droit des femmes en invitant les femmes à façonner l’avenir du Web3

VICTORIA, Seychelles, 05 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse universelle au monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange), est heureuse de célébrer la Journée internationale du droit des femmes dans le cadre de son initiative phare Blockchain4Her, conformément à sa conviction que l’inclusion et la diversité de genre sont des moteurs essentiels de la croissance à long terme dans l’industrie de la blockchain.

Articulée autour de la question « Comment parvenir à une adoption massive sans les femmes ? », la campagne invite le secteur à faire face à une réalité fondamentale : exclure la moitié de la population mondiale impose une limite structurelle à la liquidité, à l’innovation et aux rendements. Bitget présente l’inclusion de genre non seulement comme une responsabilité sociale, mais aussi comme un impératif commercial et économique pour une industrie en quête d’expansion durable.

« Nous savons déjà qu’il existe de nombreux enjeux concernant la représentation des femmes, notamment dans les domaines STEM. Même dans la crypto, l’écart est important », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Il incombe véritablement aux acteurs majeurs de reconnaître les compétences et l’influence des femmes, en particulier dans le secteur financier. Même les plus petits pas comptent. »

À l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes, Bitget lance une initiative mondiale sur les réseaux sociaux visant à reconnaître et à remettre en question les biais inconscients dans le Web3. La vidéo de la campagne montre comment les femmes investissent de plus en plus des espaces historiquement façonnés par les hommes, et souligne que les progrès significatifs se produisent lorsque les femmes prennent l’initiative de façonner l’avenir. Les leaders du secteur, développeurs, créateurs et utilisateurs sont invités à partager leurs points de vue ainsi que les actions concrètes susceptibles de favoriser des structures plus inclusives et responsables dans le Web3.

En complément, Bitget lancera une carte en édition limitée pour la Journée internationale du droit des femmes, en partenariat avec Bitget Wallet. La carte comporte des éléments graphiques mettant l’accent sur la lutte contre les préjugés et l’inclusivité, ainsi que des avantages exclusifs pour les utilisateurs qui soutiennent la diversité de genre dans l’espace blockchain, transformant ainsi le plaidoyer en une participation visible et quotidienne. Les détenteurs de la carte Bitget Wallet peuvent effectuer des paiements à l’échelle mondiale via les réseaux Mastercard et Visa, dans plus de 50 pays en Europe, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique.

Les actions hors ligne constituent un pilier central de la campagne. S’appuyant sur l’initiative « Lady Forward » lancée l’an dernier, Bitget organisera une série d’événements interactifs en Asie du Sud-Est, en Asie de l’Est, en Europe, dans la CEI et en Amérique latine. Ces rencontres sont conçues comme des espaces sûrs et ouverts où les femmes peuvent partager leurs expériences, développer leurs réseaux et échanger autour du leadership, de la finance et de la technologie.

Les activités proposeront des ateliers créatifs, tels que l’art floral, la fabrication de parfums, la poterie et le nail art, ainsi que des sessions de réseautage et des tables rondes réunissant des femmes leaders issues du Web2 et du Web3. Bitget organisera notamment une mini-conférence, des tables rondes et un dîner Iftar en Asie du Sud-Est, reflétant l’importance accordée par la campagne à l’inclusivité culturelle et au dialogue communautaire.

À travers cette campagne dédiée à la Journée internationale du droit des femmes, Bitget poursuit le développement de Blockchain4Her en tant qu’engagement à long terme visant à remodeler la participation dans le domaine des cryptomonnaies, en reconnaissant la diversité non pas comme une contrainte, mais comme un catalyseur pour une adoption plus large et des marchés plus solides.

