VICTORIA, Seychelles, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget , principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou que seu assistente de negociação com tecnologia de IA, GetAgent , já está disponível para todos os usuários. Lançado pela primeira vez em julho em um evento exclusivo para convidados, o GetAgent combina IA avançada com dados de mercado em tempo real para fornecer insights, estratégias e ferramentas de execução em uma interface de chat integrada.

Durante o período somente para convidados, o GetAgent recebeu ótimos comentários, acumulando uma lista de espera de mais de 25.000 usuários. Os primeiros usuários forneceram sugestões valiosas, incluindo a necessidade de mais feedback visual, a fim de facilitar a interpretação dos sinais de mercado. Essas informações ajudaram a aprimorar a precisão, a personalização e a capacidade de resposta da plataforma antes do lançamento público de hoje.

Com o lançamento público, a GetAgent apresenta três níveis de associação visando atender às necessidades de diferentes tipos de traders. O plano Gratuito está disponível para todos e oferece análises das 50 principais moedas, além de estratégias para a operação de futuros. O plano Plus, disponível com um teste gratuito de 30 dias para usuários com acesso antecipado, inclui até dez perguntas diárias, geração de estratégias personalizadas e análises de mercado mais aprofundadas. Para traders profissionais e de alta frequência, o plano Ultra oferece acesso prioritário, até cinquenta perguntas diárias e acesso antecipado a recursos futuros. Essas camadas são projetadas para se adaptarem às ambições de negociação dos usuários, proporcionando negociações mais inteligentes, insights mais precisos e automação com tecnologia de IA para portfólios, sinais de negociação e movimentos de mercado.

Para comemorar o lançamento público, a Bitget está lançando uma campanha de compartilhamento de experiências GetAgent por tempo limitado . Todos os usuários podem participar para ter a chance de ganhar uma assinatura gratuita de 30 dias do GetAgent Plus, compartilhando suas experiências com o assistente.

Com sua estreia pública, o GetAgent agora permite que os traders gerem estratégias em linguagem simples, eliminando a complexidade com um simples prompt. Ele reúne mais de 50 ferramentas de nível profissional — abrangendo insights de mercado, dados on-chain e sentimento social — em um hub com tecnologia de IA. Mais inteligente a cada uso, o assistente se adapta ao estilo de cada trader, oferecendo estratégias mais precisas e alertas de risco oportunos em tempo real.

“A IA está mudando o jogo do trading, e o GetAgent é nossa maneira de tornar esse poder acessível a todos”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “Seja você um novato em criptomoedas ou um veterano experiente no mercado, o GetAgent oferece insights que ajudam você a se mover mais rápido, realizar suas operações de trade de forma mais inteligente e agir com mais confiança.”

A Bitget continuará a atualizar o GetAgent com integrações expandidas, cobertura de ativos adicional e mais opções de personalização, garantindo que ele evolua com o mercado e seus usuários.

O GetAgent é a mais recente adição ao crescente conjunto de ferramentas habilitadas para IA da Bitget, que também inclui o Bitget Seed , uma plataforma com tecnologia de IA projetada para descobrir projetos Web3 em estágio inicial. Ambos estão alinhados com a missão da Bitget de integrar tecnologias emergentes como IA em seu ecossistema de negociação seguro CeDeFi, unindo inovação on-chain com ferramentas fáceis de usar que capacitam os traders que operam diariamente.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazerem trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e outras criptomoedas. Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceira Oficial de Cripto da principal liga de futebol do mundo, a LaLiga, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o investimento principal seja recuperado. Sempre se deve procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

