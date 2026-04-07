Bitget dote son IA de son propre compte de trading, s’orientant vers une bourse native pour agents autonomes

VICTORIA, Seychelles, 07 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a introduit une nouvelle structure de comptes permettant à son agent de trading alimenté par l’IA, GetClaw, d’exécuter des transactions en toute autonomie dans un environnement de compte dédié, marquant une nouvelle étape dans l’évolution du trading piloté par l’intelligence artificielle. Dans ce compte, l’agent peut exécuter de véritables transactions de façon autonome à partir d’instructions en langage naturel, surveiller en continu les marchés et gérer les positions en temps réel, sans intervention manuelle.

Cette évolution s’appuie sur le lancement précédent de GetClaw par Bitget, un agent d’IA sans installation requise conçu pour agir comme un partenaire de trading permanent, ainsi que sur l’extension récente de l’Agent Hub , qui a introduit des capacités analytiques basées sur l’IA et des outils de données intégrés reliant directement l’analyse de marché à l’exécution. Ensemble, ces avancées illustrent une progression allant de l’accès à l’intelligence à l’exécution autonome.

L’introduction de comptes dédiés aux agents reflète un changement dans l’utilisation de l’IA en trading. Initialement, les systèmes visaient à assister les utilisateurs via des analyses ou des recommandations, mais les modèles récents sont désormais capables d’observer les marchés en continu et d’agir selon des stratégies définies. En attribuant des comptes spécifiques aux agents d’IA, Bitget étend cette capacité à une participation directe dans des conditions de marché réelles.

« Tôt ou tard, les marchés financiers émergents seront remplis d’agents d’IA tradant pour le compte des utilisateurs. Nous préparons l’infrastructure pour fonctionner à grande échelle », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

L’utilisation de sous-comptes dédiés permet de distinguer clairement les actifs des utilisateurs des activités pilotées par les agents, offrant ainsi davantage de transparence et de contrôle dans le déploiement des stratégies. Les utilisateurs peuvent définir simplement des stratégies, tandis que GetClaw exécute, surveille et ajuste les positions dans le cadre de paramètres prédéfinis.

Cette approche s’inscrit dans une évolution architecturale plus large. Plutôt que de considérer l’IA comme une couche externe, Bitget l’intègre directement dans son environnement de trading, permettant aux utilisateurs humains et aux systèmes automatisés d’opérer au sein d’une infrastructure unique. Grâce à l’Agent Hub, les agents d’IA peuvent accéder à des données en temps réel, à des outils d’analyse et à des capacités d’exécution sans dépendre de flux de travail fragmentés.

À mesure que la participation pilotée par l’IA se développe, les environnements de trading évoluent pour prendre en charge à la fois les activités humaines et automatisées. Cette transition façonne ce que l’on appelle de plus en plus le « trading agentique », où les systèmes passent du soutien à la décision à une participation active aux marchés.

Dans le modèle Universal Exchange de Bitget, où les actifs crypto et les instruments traditionnels tokenisés coexistent au sein d’une structure de compte unifiée, l’ajout de comptes pour agents étend les fonctionnalités de la plateforme au-delà du trading manuel. À l’heure où l’automatisation s’intègre davantage aux marchés, les systèmes de trading évoluent vers des environnements où analyse et exécution fonctionnent conjointement en temps réel.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP . Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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