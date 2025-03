VICTORIA, Seychelles, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, bolsa líder em criptomoedas e empresa Web3, foi destaque na quarta edição do The STO Financial Revolution, de Alex Nascimento, renomado pesquisador líder em blockchain e professor da UCLA. O livro oferece uma compreensão abrangente das tecnologias blockchain, cripto e Web3, trazendo insights práticos sobre captação de recursos em conformidade e casos de uso no mundo real para empresas e investidores.

Desenvolvida em colaboração com especialistas do setor, esta edição apresenta estudos de caso de organizações líderes, incluindo Bitget, DWF Labs, UNICEF, BTG Pactual e Polymath. A obra destaca os principais desenvolvimentos no setor de blockchain e mostra como as soluções de blockchain estão transformando as finanças globais. O livro foi adotado por várias instituições acadêmicas, incluindo a UCLA, como um recurso fundamental para educar futuros profissionais na economia digital em rápida evolução.

“A integração da tecnologia blockchain e dos princípios Web3 em estruturas educacionais em todo o mundo é essencial para cultivar uma geração equipada para navegar em um cenário digital cada vez mais descentralizado. Ao patrocinar iniciativas de educação em blockchain como nosso livro didático, a Bitget cumpre um papel crucial além do comércio, tornando-se arquiteta da alfabetização de uma tecnologia que promete remodelar nossa compreensão fundamental de dinheiro, governança e autonomia digital”, disse Alex Nascimento, MA, MBA, UCLA Blockchain Faculty.

O estudo de caso da Bitget no livro se concentra em seu papel estratégico no ecossistema blockchain e seus esforços para melhorar o acesso a ferramentas financeiras digitais. O recurso descreve como a Bitget contribui para o avanço da adoção de blockchain por meio de soluções práticas e seguras e destaca suas iniciativas no espaço Web3. Ele oferece aos leitores uma visão mais detalhada das inovações e desenvolvimentos que posicionaram a Bitget como um player notável no setor de criptomoedas.

Esta edição do The STO Financial Revolution inclui informações atualizadas sobre avanços em blockchain e tendências emergentes, se tornando um recurso valioso para acadêmicos, investidores e profissionais do setor em todo o mundo. Ao apresentar as contribuições da Bitget, o livro estabelece ainda mais sua relevância ao oferecer insights práticos sobre o futuro das finanças digitais e dos ecossistemas tokenizados.

“Ser destaque em um dos meus livros favoritos, The STO Financial Revolution, é um momento significativo para a Bitget”, disse Vugar Usi Zade, diretor de operações da Bitget. “É uma verdadeira distinção para nós conquistar um lugar no livro, em que a postura firme e o rápido crescimento da Bitget foram destacados, alinhados aos nossos objetivos de expandir os limites da adoção do blockchain. À medida que continuamos a inovar e oferecer soluções de criptomoedas, nosso papel no avanço do ecossistema Web3 tem sido mais rígido agora do que nunca.”

O lançamento do livro serve como uma referência importante para aqueles que buscam aprofundar seu entendimento sobre a tecnologia blockchain e seu crescente impacto nos mercados financeiros. O reconhecimento da Bitget nesta publicação mostra sua relevância e crescente influência no setor global de blockchain.

Para saber mais sobre a quarta edição do STO Financial Revolution, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade nos preços. Invista somente o que você pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados, nem o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser procurado, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. Nada aqui deve ser interpretado como aconselhamento financeiro.

