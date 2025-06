Bitget e Saturnia Design sediarão o Bitget Elite Day em Budapeste, explorando o futuro do blockchain e da inovação centrada no usuário

BUDAPESTE, Hungria, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, está em parceria com a Saturnia Design, um prestigiado estúdio de design de produtos, para sediar o Bitget Elite Day, um evento de alto impacto que reúne as principais vozes do setor de blockchain e criptomoedas da Europa. O evento ocorrerá em um dos marcos históricos mais emblemáticos de Budapeste: o Bastião dos Pescadores, em 27 de junho de 2025.

Com o cenário de um mercado em rápida evolução, o evento explorará uma questão ousada e oportuna: “As criptomoedas ainda existirão em 10 anos — e o blockchain poderá sobreviver sem elas?” O evento tem como objetivo estimular um diálogo de alto nível sobre o futuro da tecnologia blockchain além dos gráficos de preços, examinando de que maneiras a regulamentação, a inovação e o design de produtos podem moldar o próximo capítulo do movimento Web3.

O painel, moderado por Mike Vitez, cofundador da Saturnia Design, contará com figuras respeitadas do setor blockchain europeu, incluindo especialistas em políticas, fundadores, tecnólogos e a própria liderança da Bitget. Essa formação diversificada reflete a crescente maturidade do ecossistema blockchain da Europa.A conversa se concentrará no valor de longo prazo do blockchain, como ele pode evoluir além da especulação e o que os desenvolvedores devem fazer para garantir uma adoção duradoura.

“A experiência do usuário é determinante para uma adoção significativa”, declarou Vugar Usi Zade, COO da Bitget. “A Bitget foi criada para ser escalável, mas também foi criada para ser compreendida. À medida que as criptomoedas alcançam um público maior, clareza e usabilidade se tornam essenciais. O Bitget Elite Day é a nossa maneira de contribuir para essa evolução, reunindo as vozes e mentes que definem a Web3 na Europa”, acrescentou.

A colaboração da Bitget com a Saturnia Design reflete esse compromisso compartilhado com a inovação centrada no ser humano. Conhecida por traduzir produtos complexos de blockchain em interfaces intuitivas e acessíveis, a Saturnia já deu suporte a mais de 50 projetos no mundo todo e está profundamente enraizada no ecossistema Web3 que se expande rapidamente na Hungria.

“O futuro das criptomoedas depende da confiança, e a confiança começa onde há clareza”, declarou Mike Vitez, cofundador da Saturnia Design. “Ao coorganizar este evento com a Bitget, queremos abrir espaço para discussões honestas e reflexivas, além de ajudar a moldar uma indústria onde o design de produto desempenha um papel fundamental na forma como o valor é criado e sustentado”, acrescentou Vitez.

O Bitget Elite Day reforça a estratégia mais ampla da Bitget de expandir sua presença pela Europa, não apenas por meio do crescimento, mas investindo em diálogo, na comunidade e na qualidade do produto. A expectativa é que o evento seja um momento marcante para reunir ideias sobre os produtos, insights sobre as políticas e a experiência dos usuários em uma única sala, onde o futuro do blockchain pode ser discutido em seus próprios termos. É uma rara oportunidade de interagir com as principais mentes do universo cripto atuantes na Europa em um elegante ambiente de cobertura no qual insights aguçados, conversas refinadas e bebidas de cortesia se reúnem para definir o futuro da Web3.

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a corretora Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e aos preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, no mercado ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

A Saturnia Design é um estúdio de design independente que trabalha em estreita colaboração com equipes da Web3 para criar produtos digitais claros, funcionais e bem pensados. Fundado por Reka Szijj e Mike Vitez, o estúdio desenvolveu mais de 50 produtos em três continentes, sempre com foco em bases sólidas, colaboração próxima e nas necessidades reais dos usuários. Em um espaço frequentemente definido por velocidade e ruído, a Saturnia oferece estrutura e clareza, ajudando fundadores a traduzirem ideias complexas para interfaces simples, mesmo quando não parecem tão simples e naturais. O trabalho deles abrange validação inicial, design de UX/UI e refinamento iterativo de produtos em DeFi, ferramentas de criptografia e infraestrutura, dando todo suporte necessário às equipes que constroem o que vem a seguir.

