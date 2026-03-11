Bitget et B2C2 s’associent pour renforcer l’accès au marché institutionnel

VICTORIA, Seychelles, 11 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, annonce ce jour avoir noué un partenariat stratégique avec B2C2, leader mondial du trading institutionnel d’actifs numériques. Cette collaboration apporte à l’écosystème institutionnel de Bitget une liquidité profonde, fiable ainsi que des capacités d’exécution de B2C2.

Fondée en 2015 et détenue majoritairement par le groupe financier japonais SBI, B2C2 est reconnue mondialement pour avoir été pionnière dans la création de marchés institutionnels d’actifs numériques et le trading électronique de gré à gré.

La société fournit une liquidité constante avec des spreads acheteur-vendeur compétitifs, des offres de crédit robustes pour les contreparties éligibles afin d’optimiser l’utilisation du capital, ainsi que des processus de règlement efficaces. Elle accompagne des hedge funds, des gestionnaires d’actifs, des courtiers, des plateformes d’échange et des institutions financières traditionnelles actives sur les marchés d’actifs numériques.

Dans le cadre de ce partenariat, Bitget intègre B2C2 comme fournisseur de liquidité afin d’offrir des spreads plus serrés et une qualité d’exécution plus constante, quelles que soient les conditions de marché.

« Pour les traders institutionnels, la qualité d’exécution et la fiabilité de la liquidité sont fondamentales pour la performance », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Travailler avec B2C2 renforce la liquidité de la plateforme, un élément essentiel pour soutenir la participation institutionnelle et améliorer la qualité d’exécution sur l’ensemble des marchés. C’est une étape vers la mise en œuvre du modèle UEX à une véritable échelle institutionnelle. »

« Ce partenariat élargit l’accès au marché pour les deux entreprises », a affirmé Thomas Restout, PDG du groupe B2C2. « Nous sommes ravis de collaborer avec Bitget — l’une des principales bourses mondiales — afin d’offrir à ses clients institutionnels des marchés plus profonds et plus fiables, tant sur le trading au comptant que sur celui des produits dérivés. »

Ce partenariat constitue une nouvelle étape dans les efforts de Bitget visant à développer une infrastructure et une efficacité de trading de niveau institutionnel sur sa plateforme, et s’inscrit également dans la stratégie B2C2 visant à poursuivre l’expansion de son réseau de liquidité sur les principales places de marché mondiales.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux tels que l’or. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP , et s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur dans plus de 150 régions à travers le monde.

À propos de B2C2

B2C2 est un leader mondial de la liquidité institutionnelle pour les actifs numériques. Fondée en 2015, la société est reconnue par de grands hedge funds, gestionnaires institutionnels, courtiers, plateformes crypto et fondations crypto. B2C2 fournit une liquidité profonde et fiable ainsi que des prix sur les marchés crypto, avec une exécution fluide 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an. Majoritairement détenue et soutenue par le conglomérat financier japonais SBI, B2C2 Ltd a son siège au Royaume-Uni et dispose de bureaux aux États-Unis, au Japon, à Singapour, en France et au Luxembourg.

B2C2 Ltd est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 07995888, avec son siège social au 86-90 Paul Street, Londres, EC2A 4NE. B2C2 Ltd est la société mère du groupe B2C2. Les produits peuvent être fournis par différentes entités du groupe selon la juridiction du client et le statut réglementaire du produit et/ou de l’entité concernée. B2C2 est une marque déposée.

Contact médias

Bitget, [email protected]

B2C2, [email protected]

