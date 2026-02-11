Bitget et BlockSec présentent la norme de sécurité UEX, établissant une nouvelle référence pour les bourses universelles

VICTORIA, Seychelles, 11 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé aujourd’hui la publication de The UEX Security Standard : From Proof to Protection (La norme de sécurité UEX : de la preuve à la protection), un rapport de recherche conjoint rédigé avec la société de sécurité blockchain BlockSec. Le rapport présente un cadre de sécurité systémique conçu pour les plateformes d’échange opérant à la fois sur les cryptomonnaies, les actifs tokenisés et les marchés financiers traditionnels au sein d’environnements de comptes unifiés.

À mesure que les plateformes de trading évoluent vers des bourses universelles, un concept inventé par Gracy Chen, PDG de Bitget, lors du 7e anniversaire de la société, les défis en matière de sécurité dépassent désormais la simple conservation d’actifs uniques et la protection on-chain. Les systèmes de marge unifiée, les infrastructures de règlement partagées et l’accès inter-marchés introduisent de nouveaux risques, où des défaillances au niveau des comptes, des données ou des autorisations peuvent se répercuter sur plusieurs produits et classes d’actifs. Le rapport répond à ces enjeux en faisant évoluer la réflexion sur la sécurité, passant de contrôles isolés à une résilience continue et vérifiable.

La norme de sécurité UEX définit cinq critères de référence fondamentaux pour la sécurité des bourses de nouvelle génération : solvabilité vérifiable, isolation des risques multi-actifs, sécurité des données et protection de la vie privée, surveillance dynamique alimentée par l’IA, et défense résiliente des applications et des infrastructures. Ensemble, ces normes visent à contenir les risques, à vérifier l’exactitude des systèmes et à renforcer la confiance au fur et à mesure que la complexité des plateformes augmente.

Ce cadre repose sur des mesures concrètes déjà mises en place chez Bitget, notamment la publication régulière de preuves de réserves et un solide fonds de protection. Ces dispositifs sont renforcés par la collaboration avec BlockSec, incluant la surveillance en temps réel, les tests de sécurité offensifs, la préparation aux réponses aux incidents et des contrôles conformes aux exigences réglementaires tels que le filtrage AML (lutte contre le blanchiment) et le traçage des fonds.

« La transition vers les bourses universelles modifie la nature des risques de sécurité », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « La sécurité ne peut plus se concentrer uniquement sur des actifs individuels ni sur des divulgations réactives. Elle doit fonctionner au niveau du système, où les risques sont identifiés en amont, isolés par conception et vérifiés dans des conditions réelles. »

Du point de vue de BlockSec, ce rapport reflète une évolution plus large du secteur vers des architectures de sécurité intégrées. « L’UEX n’est pas une simple évolution produit. C’est un changement structurel dans la manière dont les infrastructures de trading et la sécurité doivent fonctionner », a souligné Yajin Zhou, cofondateur et PDG de BlockSec. « Lorsque l’on combine des actifs natifs de la crypto avec des actions, des ETF et d’autres instruments off-chain, le périmètre de sécurité s’élargit considérablement. Les plateformes doivent prouver la transparence des actifs, garantir l’intégrité des prix et sécuriser les dépendances off-chain selon les mêmes normes que les systèmes on-chain. L’UEX exige un cadre de sécurité unifié et vérifiable capable de protéger le trading multi-actifs à grande échelle. »

Au-delà de l’architecture technique, le rapport met également l’accent sur la transparence, la préparation aux situations d’urgence et l’éducation des utilisateurs comme éléments clés d’un modèle de sécurité global. Il présente la sécurité non pas comme une fonctionnalité statique, mais comme une discipline opérationnelle appelée à évoluer avec la structure des marchés et la complexité des produits.

Le rapport UEX a pour objectif de servir de référence aux bourses, aux régulateurs et aux acteurs du marché qui abordent la prochaine phase des infrastructures de trading multi-actifs.

