VICTORIA, Seychelles, 25 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a annoncé sa collaboration avec Cryptita Plays sur l’Encyclopédie des jeunes apprenants. Ce livre illustré vise à présenter aux jeunes les concepts de la blockchain et des cryptomonnaies à travers des histoires et des visuels captivants.

Cette collaboration cadre parfaitement avec l’objectif des programmes Blockchain4Youth et Blockchain4Her de Bitget qui visent à rendre l’éducation à la blockchain accessible aux jeunes générations et aux communautés sous-représentées à travers le monde. L’encyclopédie constitue un nouveau moyen de simplifier des sujets complexes et de susciter, dès le plus jeune âge, la curiosité des jeunes générations pour les cryptomonnaies.

C’est donc de manière ludique et accessible aux jeunes esprits que l’Encyclopédie des jeunes apprenants développée par Cryptita Plays abordera des sujets clés du Web3, tels que la décentralisation et les NFT. Ce projet est conçu non seulement pour les enfants, mais également pour les enseignants qui souhaitent intégrer dans leurs cours des contenus tournés vers l’avenir. Afin de concrétiser son objectif de sensibilisation, l’ouvrage sera distribué dans les régions défavorisées, en commençant par les écoles et les centres communautaires des Philippines où l’accès à l’éducation à la blockchain reste limité.

L’implication de Bitget dans cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large qui vise à encourager l’apprentissage et l’innovation à l’échelle locale. Afin de favoriser une sensibilisation précoce et une participation durable à l’économie numérique, l’encyclopédie proposera une approche pédagogique concrète et créative.

« Ce livre est bien plus qu’un simple outil pédagogique créatif. C’est une véritable passerelle qui relie la nouvelle génération au monde du Web3 à travers des histoires, des illustrations et de l’imagination », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Il décrit parfaitement les valeurs qui animent les programmes Blockchain4Youth et Blockchain4Her de Bitget : autonomiser les jeunes générations et faire entendre la voix des communautés sous-représentées qui sont à l’origine d’un véritable changement dans ce domaine. C’est aux jeunes générations et à ces communautés qu’appartient l’avenir du Web3, et c’est ici qu’il commence. »

De plus amples détails sur la distribution de l’Encyclopédie des jeunes apprenants seront annoncés en temps voulu, avec un lancement prévu d’ici la fin de l’année 2025. La distribution initiale du livre débutera aux Philippines, et un déploiement est prévu par la suite à l’échelle mondiale.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de place de marché NFT ou de navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques sont sujets à des fluctuations et peuvent connaître une volatilité importante. Il est conseillé aux investisseurs de ne risquer que les fonds qu’ils sont prêts à perdre. La valeur de tout investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous encourageons les investisseurs à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de leur expérience et de leur situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f65aa5c7-664a-4736-8bbd-eebc2d27a020

GlobeNewswire Distribution ID 1001098836