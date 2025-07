DUMAGUETE, Philippines, 23 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, renforce son engagement en faveur de l’inclusion numérique aux Philippines en étendant son initiative PayFi Islands à la province de Negros Oriental. Cette nouvelle phase permettra d’offrir un accès Internet haut débit via Starlink à l’école primaire d’Apo et au Arts and Design Collective Dumaguete (ADCD), et ainsi répondre aux défis persistants auxquels sont confrontés l’éducation et le secteur créatif en matière de connectivité.

Dans de nombreuses régions de la province de Negros Oriental, notamment sur des îles reculées comme Apo et dans des centres urbains comme Dumaguete, il est encore difficile d’obtenir un accès fiable à Internet. Des infrastructures obsolètes, comme les systèmes de liaison par faisceau hertzien, continuent de limiter la bande passante et la fiabilité des connexions, privant ainsi des communautés entières d’outils modernes et d’opportunités de développement. En entravant l’accès à l’information, aux outils numériques et, par conséquent, aux opportunités économiques, cette fracture numérique a eu des répercussions sur des secteurs clés tels que l’éducation et les industries créatives.

Le tout dernier déploiement mis en œuvre par Bitget permet d’apporter l’Internet haut débit via Starlink à deux communautés clés de la province de Negros Oriental, chacune étant confrontée à des défis numériques distincts mais tout aussi urgents. Après des années marquées par des ressources limitées et un accès peu fiable à Internet, l’école primaire d’Apo, qui est aussi la seule école publique de l’île d’Apo, sera enfin connectée via Starlink. Cette nouvelle connexion permettra à l’école d’accéder à des outils d’apprentissage numérique, à des programmes de développement des enseignants ainsi qu’à des réseaux éducatifs plus vastes, ce qui génèrera de nouvelles opportunités de développement scolaire et d’autonomisation durable au sein d’une communauté qui dépend depuis longtemps de la pêche.

Parallèlement, c’est à Dumaguete que Bitget s’est associée à l’Arts and Design Collective Dumaguete (ADCD), un pôle créatif dynamique qui s’apprête à lancer un espace de création destiné aux artistes et aux entrepreneurs locaux. Auparavant limité par les difficultés d’accès à Internet, cet espace proposera désormais des outils numériques, des technologies de fabrication ainsi que des passerelles vers des possibilités de collaboration internationale qui permettront au secteur créatif de la ville de prospérer dans le cadre de l’économie numérique.

« L’accès à Internet se traduit par de nouvelles opportunités », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation chez Bitget. « Grâce à PayFi Islands, nous connectons les gens à l’éducation et à l’économie numérique de manière à élargir l’éventail des possibilités qui s’offrent à eux. Ces communautés méritent de faire partie de l’avenir, et nous sommes là pour les aider à y parvenir. »

Avec un déploiement complet prévu pour juillet 2025, le projet comprend l’installation du matériel, le support d’abonnement et la formation des membres de la communauté. Cette extension de l’initiative à la province de Negros Oriental s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase de la stratégie de Bitget visant à réduire la fracture numérique dans les communautés insulaires des Philippines. En mai 2025, le programme Starlink de Bitget a permis d’offrir une connectivité fiable à l’ Espoir School of Life de l’île de Siargao et au Barangay Pitogo . Alors que Bitget poursuit son déploiement, ces initiatives réunissent les conditions propices à la mise en œuvre de ses programmes éducatifs et d’autonomisation plus vastes : Blockchain4Youth et Blockchain4Her . En permettant aux étudiants et aux coopératives dirigées par des femmes de la région de se familiariser avec la blockchain, de s’instruire sur les questions financières et de se former aux technologies décentralisées, ces programmes permettront en effet à la nouvelle infrastructure numérique de devenir une plateforme de développement durable.

L’initiative Blockchain4Youth met en avant un message fort : l’adoption des cryptomonnaies commence véritablement par l’accès à Internet. Des salles de classe d’Apo Island jusqu’aux studios créatifs de Dumaguete, cette nouvelle avancée reflète parfaitement l’engagement à long terme de Bitget en faveur de l’inclusion, de l’autonomisation et de la construction d’un avenir où personne n’est exclu faute de connexion.

