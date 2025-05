VICTORIA, Seicheles, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, anunciou o lançamento do BGUSD, um certificado de ativo estável com rendimento, projetado para melhorar a eficiência do capital e proporcionar oportunidades de renda passiva para usuários em todo o mundo. BGUSD está totalmente integrado à infraestrutura de trading e gestão de patrimônio da plataforma, oferecendo uma camada de utilidade multifacetada respaldada por ativos do mundo real. BGUSD pode ser resgatado por USDC na proporção de 1:1 e pode ser assinado usando USDC ou USDT. A posse de BGUSD proporciona aos usuários um rendimento anualizado a partir de 4%, creditado diariamente em suas contas spot com base no saldo mínimo diário. Nos primeiros 30 dias após o lançamento, será aplicada uma APY promocional de 5%.

O ativo obtém seu rendimento a partir de uma cesta diversificada de ativos do mundo real tokenizados de 1ª linha, incluindo fundos do mercado monetário de alta qualidade e produtos tokenizados do Tesouro dos EUA. Essa estrutura disciplinada de rendimento é sustentada por uma alocação de ativos diversificada, infraestrutura de nível institucional e parcerias com vários dos principais provedores de serviços de tokenização, incluindo Superstate (por meio de seu fundo tokenizado do Tesouro USTB).

“Na Bitget, nossa missão sempre foi priorizar as necessidades de nossos usuários — sejam eles da comunidade cripto-nativa, do meio institucional ou das finanças tradicionais. Com o BGUSD, estamos oferecendo uma solução que une o melhor dos dois mundos: a transparência e inovação das criptomoedas com a estabilidade e as oportunidades de rendimento tradicionalmente encontradas em ativos do mundo real. Criamos o BGUSD para desbloquear renda passiva e tornar a geração de rendimento tão simples quanto manter uma stablecoin. Este lançamento é um novo passo na forma como conectamos as forças das finanças tradicionais com a agilidade da Web3 — e é apenas o começo”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Essa estrutura posiciona o BGUSD como uma alternativa segura e geradora de rendimento dentro da plataforma, minimizando a exposição à volatilidade do mercado de criptomoedas enquanto mantém liquidez total por meio de opções de resgate. Os usuários podem optar por resgates instantâneos, realizados a partir do pool de reservas da Bitget, ou resgates padrão, com liquidação em até três dias úteis. As taxas de assinatura e resgate são fixadas em 0,1%.

Mais do que uma ferramenta de preservação, o BGUSD foi desenvolvido para uso ativo e oferece suporte total ao ecossistema mais amplo da Bitget. Ele pode ser utilizado como colateral para empréstimos, margem de futuros, Launchpool e PoolX. A usabilidade completa do ativo contribui para a retenção aprimorada de capital e apoia estratégias de nível de plataforma voltadas para a geração de retornos estáveis e ajustados ao risco. Por meio de alocação autogerida e colaborações com instituições financeiras renomadas, o produto garante diversificação e mitiga o risco de concentração. Ao conectar instrumentos financeiros tradicionais com acessibilidade on-chain, o BGUSD oferece uma solução resiliente em contraste com as opções existentes, combinando retornos estáveis com total transparência.

Para mais informações sobre o BGUSD, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato com: [email protected]

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Deve-se sempre procurar uma consultoria financeira independente, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Uma foto acompanhando este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/179b25fe-1d19-467b-a3b2-bae3d42a37df

GlobeNewswire Distribution ID 1001099356