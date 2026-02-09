Bitget Fan Club Define Novo Padrão Para a Comunidade de Criptomoedas

VICTORIA, Seychelles, Feb. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, anunciou hoje o lançamento do Bitget Fan Club, uma nova iniciativa comunitária criada para aproximar os usuários da jornada de crescimento da plataforma por meio da estruturada participação, colaboração de produtos e envolvimento orientado pelo conteúdo.

O Bitget Fan Club convida usuários de todo o mundo a se tornarem oficialmente colaboradores reconhecidos do ecossistema Bitget. Os membros, que serão conhecidos como Bitget Fans, terão um papel ativo na formação de experiências de produtos, compartilhamento de feedback, ampliação de iniciativas comunitárias e apoio ao desenvolvimento de ecossistemas em todos os mercados.

Ao contrário dos programas tradicionais de fidelidade ou de indicação, o Bitget Fan Club foi desenvolvido com base em um modelo de participação em camadas que recompensa contribuições significativas ao longo do tempo. Os membros progridem através dos níveis, envolvendo-se com os produtos da Bitget, contribuindo com ideias e conteúdo, participando de discussões da comunidade e apoiando iniciativas mais amplas do ecossistema. Com o progresso dos membros, eles passam a ter maior reconhecimento, acesso exclusivo e oportunidades de colaboração mais próxima com as equipes da Bitget.

“O Bitget Fan Club é um exemplo de como valorizamos a comunidade. Não como usuários passivos, e sim coconstrutores da nossa visão de UEX”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Com a expansão da nossa plataforma para ativos e regiões, é importante a criação de caminhos para que nossos usuários mais engajados possam contribuir, serem reconhecidos e crescerem conosco.”

Os membros do Bitget Fan Club têm acesso a uma série de benefícios em evolução, incluindo crachás de identidade oficiais, airdrops de tokens, canais de feedback de produtos, conteúdo e suporte à comunidade, oportunidades de acesso antecipado e convites para eventos Bitget online e offline. Os membros de nível mais alto também podem participar de iniciativas de tomadas de decisões da comunidade, discussões sobre a direção do produto e colaborações oficiais de conteúdo.

A iniciativa foi desenvolvida com foco na transparência e na imparcialidade, com critérios de progressão claramente definidos e análises regulares para garantir a participação ativa e a prestação de contas. Todos os detalhes sobre as modalidades de assinatura, caminhos de progressão e vantagens estão disponíveis na página oficial do Bitget Fan Club.

Ao lançar o Bitget Fan Club, a Bitget continua a fortalecer sua abordagem de comunidade em primeiro lugar, criando um ecossistema onde os usuários podem influenciar os produtos, a cultura e a evolução de longo prazo da plataforma.

Para mais informação e candidatura ao Bitget Fan Club, visite aqui. Os usuários também podem participar do grupo no Telegram aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e a MotoGP . Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para perguntas da mídia, contate: [email protected]

Para perguntas da mídia, contate: [email protected]

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro.

