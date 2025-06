A corretora de criptomoedas e o automobilismo se unem enquanto a Bitget se torna oficialmente parceira regional de Grandes Prêmios selecionados em 2025

SCARPERIA E SAN PIERO, Itália, June 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, está se unindo à MotoGP, a mais alta categoria de corridas de motos em estrada, em uma parceria de alta octanagem que combina a velocidade alucinante das pistas com a precisão de alto risco das negociações em cripto. Como nova Parceira Regional de Grandes Prêmios selecionados na Europa e no Sudeste Asiático, a Bitget está levando o universo cripto para as pistas, e direto para a linha de frente da velocidade.

A largada acontece no icônico Circuito de Mugello, durante o Grande Prêmio da Itália. A colaboração marca uma nova era onde a engenharia de precisão encontra a agilidade algorítmica, e onde cada segundo, assim como cada negociação, tem o poder de fazer a diferença.

A parceria da Bitget estará presente em diversos eventos de destaque da MotoGP em 2025, incluindo Itália, Alemanha, Espanha e Indonésia, reunindo fãs do motociclismo e do universo cripto sob uma única e estrondosa bandeira de desempenho, resiliência e velocidade.

“Correr é um esporte de milésimos de segundo; cripto é um mercado de microdecisões. Essa parceria é a nossa maneira de mostrar ao mundo que o sucesso, nas pistas ou nos gráficos, depende de escolhas inteligentes e execução ousada”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget. “Estamos animados em nos unir à MotoGP para colocar poder, precisão e potencial nas mãos de cada usuário e de cada fã.”

No centro da campanha está o tricampeão mundial de MotoGP, Jorge Lorenzo, cuja busca incansável pela perfeição o torna um símbolo ideal para o slogan marcante da Bitget: “Make It Count” (Faça valer a pena).

“Sempre acreditei que você vence corridas não apenas com instinto, mas sim fazendo cada volta, cada traçado, cada segundo valer a pena. É essa mesma mentalidade que a Bitget leva para o mundo das negociações, e tenho orgulho de fazer parte dessa história”, declarou Jorge Lorenzo. “Os mundos da MotoGP e das criptomoedas não são tão diferentes assim – ambos recompensam quem se mantém atento e pensa rápido.”

A campanha conta com ativações no circuito, experiências VIP exclusivas e uma série de iniciativas digitais multiplataforma. Em Mugello, KOLs e a mídia terão acesso exclusivo aos bastidores do paddock e às interações com os pilotos, vivenciando toda a adrenalina do fim de semana da corrida em uma experiência sofisticada com a marca Bitget.

“A MotoGP é construída por precisão, inovação e decisões em alta velocidade – valores que se alinham naturalmente com a Bitget”, concordou Dan Rossomondo, CCO da MotoGP.

Essa colaboração segue as parcerias de destaque da Bitget com Lionel Messi, Juventus e LALIGA, reforçando seu histórico em unir criptomoedas e cultura. Com mais de 120 milhões de usuários no mundo todo e um volume diário de negociações que ultrapassa US$ 20 bilhões, a Bitget continua mudando a narrativa da volatilidade para a vitória.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma. A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Sobre a MotoGP

Mais rápida. Sempre à frente. Sem medo. Desde 1949, a MotoGP cresceu e se tornou uma marca global de esportes e entretenimento com um legado incrível e um futuro ainda mais promissor. A cada temporada, os melhores pilotos do mundo se reúnem para competir nas motocicletas protótipos mais rápidas em algumas das maiores pistas do mundo, criando o esporte mais emocionante da Terra.

