VICTORIA, Seychelles, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, a principal empresa corretora de criptomoedas e Web3, anunciou uma parceria com a Universidade de Zurique, a primeira #3 universidade do mundo (de acordo com as classificações de 2021/22 da Coindesk) para educação em blockchain. A bolsa de valores patrocinará a 6ª edição do programa International Summer School-Deep Dive into Blockchain 2025 no University of Zurich Blockchain Center (UZH BCC), oferecendo bolsas de estudo e oportunidades de carreira para estudantes curiosos sobre blockchain. Isso marca um novo capítulo no compromisso da Bitget com a educação em blockchain e a capacitação de jovens.

A iniciativa da bolsa de estudos, parte do programa mais amplo de US$ 10 milhões Blockchain4Youth (B4Y) da Bitget, tem como objetivo tornar o ensino de blockchain de alto impacto mais acessível a estudantes brilhantes e motivados, oferecendo-lhes mais oportunidades. A Deep Dive into Blockchain (DDiB) é a principal escola de verão internacional da Universidade de Zurique, organizada pela Faculdade de Administração, Economia e Informática em colaboração com a Global Student Experience e organizada pelo UZH Blockchain Center sob a liderança acadêmica de seu presidente, o Prof. Dr. Claudio J. Tessone. O programa de três semanas oferece uma exploração imersiva e interdisciplinar do blockchain a partir de perspectivas acadêmicas, tecnológicas, jurídicas e econômicas.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Bitget para o Deep Dive into Blockchain. Seu apoio capacita a próxima geração de profissionais de blockchain, tornando a educação em todo o mundo mais acessível. Essa colaboração reflete nossa visão compartilhada de promover a inovação, a diversidade e o talento global no espaço da Web3,” — Dr. Claudio J. Tessone, professor de Blockchain e tecnologias de registro distribuído da Universidade de Zurique e diretor da Deep Dive into Blockchain.

Em um ecossistema geralmente definido por sua complexidade e velocidade, a educação continua sendo a ponte mais duradoura entre a inovação e a compreensão. Com base nessas crenças, a Bitget está financiando bolsas de estudo para até 10 alunos que atendam aos critérios acadêmicos e financeiros definidos pelo UZH. Mais do que um simples subsídio, a Bitget Blockchain4Youth Scholarship é uma crença de que o futuro da blockchain deve ser construído pelas mentes mais capazes, não apenas pelas mais privilegiadas.

Cada bolsa cobrirá integralmente as mensalidades, a acomodação, o transporte em Zurique, o acesso a materiais acadêmicos e visitas ao local, bem como a participação em programas e eventos interculturais. Essa estrutura de suporte abrangente foi projetada para capacitar os alunos a se concentrarem não na logística, mas no aprendizado, e a saírem do curso não apenas com um certificado, mas com uma perspectiva mais profunda.

“Como alguém que ingressou nesse setor fora dos moldes tradicionais, sei o que o acesso e a oportunidade podem proporcionar. Essa bolsa de estudos não se trata apenas de aprender blockchain, mas de municiar os futuros líderes com as ferramentas para questionar, construir e deixar o espaço melhor do que o encontraram. Esse é o tipo de legado que queremos ajudar a formar”, declarou Vugar Usi Zade, COO da Bitget.

“Por mais que o mundo precise de um número maior de desenvolvedores, advogados ou economistas, ele precisa de mais pensadores interdisciplinares que entendam todo o impacto social da blockchain”, acrescentou.

O programa de 2025 também contará com uma masterclass do COO da Bitget, Vugar Usi Zade, oferecendo aos alunos uma visão em primeira mão de um dos principais operadores do setor. Esse diálogo acadêmico-industrial possibilita a parceria estratégica em longo prazo entre a Bitget e a UZH, ancorada em metas mútuas de inovação, educação e desenvolvimento responsável.

Com essa parceria, a Bitget não está apena financia a educação. Ele ajuda a moldar o futuro do setor.

Para obter mais detalhes e atualizações, visite a página oficial do programa aqui.

